Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил вероятность введения в лиге системы видеопомощи арбитрам, которая использовалась на ЧМ-2018."Система VAR оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды. Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении "вне игры", ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам.Это достаточно дорогое оборудование. ФИФА его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности, "Краснодар", которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.Это оборудование очень дорогое. Если ФИФА оставят его нам — хорошо, мы его будем использовать на матчах Премьер-лиги", - сказал Прядкин.