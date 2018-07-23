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Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил вероятность введения в лиге системы видеопомощи арбитрам, которая использовалась на ЧМ-2018.

"Система VAR оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды. Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении "вне игры", ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам.

Это достаточно дорогое оборудование. ФИФА его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности, "Краснодар", которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.

Это оборудование очень дорогое. Если ФИФА оставят его нам — хорошо, мы его будем использовать на матчах Премьер-лиги", - сказал Прядкин.

Известия
Теги: РФПЛ
Сегодня, 10:44
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№4 Написал: truten74 (Сегодня, 11:12) #
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800млрд на чм у них есть а на vap у них нет,ублюдки,это Россия дикая.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Российские умельцы, если постараются, то вполне могут сделать Систему с четкими ПОВТОРАМИ "спорных моментов" прямо на мобилу Главному судье в поле - МФП (программа - "мобильный футбол-повтор") ! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бомжи бля

Конечно, неоднозначная оценка. Разве получится у шлюбы так зарабатывать нырками пенали, как он это обычно делает?
У Газпрома и так трат намерено, чтобы ещё на баклан арене её устанавливать, тем более дочерняя компания уже выделила для своей популяризации, которая так нужна государственной компании-монополии.
А Спартаку она и не нужна, ведь мы играем честно))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
он еще забыл добавить: "А так не хочется..."


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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