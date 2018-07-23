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10:44
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (4)
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (4)
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Нико Ковач уверен, что Боатенг останется в "Баварии"
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил вероятность введения в лиге системы видеопомощи арбитрам, которая использовалась на ЧМ-2018.
"Система VAR оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды. Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении "вне игры", ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам.
Это достаточно дорогое оборудование. ФИФА его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности, "Краснодар", которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.
Это оборудование очень дорогое. Если ФИФА оставят его нам — хорошо, мы его будем использовать на матчах Премьер-лиги", - сказал Прядкин.
Известия
"Система VAR оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды. Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении "вне игры", ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам.
Это достаточно дорогое оборудование. ФИФА его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности, "Краснодар", которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.
Это оборудование очень дорогое. Если ФИФА оставят его нам — хорошо, мы его будем использовать на матчах Премьер-лиги", - сказал Прядкин.
Известия
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