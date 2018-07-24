Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на встрече с болельщиками огласил задачу на сезон."Каждый из присутствующих здесь хочет, чтобы мы боролись не за 8-10 места, а за чемпионство. Но осуществить это в реальности очень сложно, я не могу этого обещать, но мы приложим все усилия.Наша задача на сезон - попасть в зону еврокубков через Кубок или чемпионат", – заявил Хохлов.