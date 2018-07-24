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Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на встрече с болельщиками огласил задачу на сезон.

"Каждый из присутствующих здесь хочет, чтобы мы боролись не за 8-10 места, а за чемпионство. Но осуществить это в реальности очень сложно, я не могу этого обещать, но мы приложим все усилия.

Наша задача на сезон - попасть в зону еврокубков через Кубок или чемпионат", – заявил Хохлов.

Sport24
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 11:39
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:47) #
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Первый тур многое покажет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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