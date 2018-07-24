A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Чемпионат России по футболу официально сменил название и представил новый логотип

Российская футбольная премьер-лига во вторник официально сменила название и представила новый логотип турнира.

Теперь турнир называется Российская премьер-лига.



Новый сезон в России откроется 27 июля матчем за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА.

Пресс-служба РПЛ
Теги: РФПЛ
Сегодня, 12:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
15
(1)
№15 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо.должны возрасти скорости и зрелищность в целом.но это не точно


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (3)
online

Бывший полузащитник раменского «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко признал, что Россия достойно организовала чемпионат мира — 2018, но футбол в стране, по его мнению, находится в глубоком запустении.

«Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает.

Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет. То, что увидели иностранцы — это фасад. За ним находится прогнивший дом, который либо валится, либо уже развалился.

А фасад стоит красивый, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном — талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним — гнилая труха», — приводит слова Левченко Tribuna.com.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Было РПЛ и стало РФПЛ

Наоборот,было РФПЛ,стало РПЛ. А так да,от перестановки слагаемых,сумма не меняется.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Было РПЛ и стало РФПЛ?
Новое , со старыми дырками. С нищими и банкрот клубами.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№11 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (2)

Новое название плюс новый логотип равняется - новые бабки из воздуха.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Ditrih (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
оно и понятно-то, что будет в премьер-лиге футболом нельзя называть
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№9 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
И уже без футбола...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)

Понятно логотип воял церетели от дизайна лебедев. УГ
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (7)

Продавец голованов,
коровья лепёха, неужели предыдущий ник забанили или по пьяни пароль забыл?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не совсем продуманные и точные детали в "медвежьей морде" - надо было мозговой штурм провести или, хотя бы , у меня спросить, я бы добавил с десяток уточнений... )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы.

Локомоты, все понятно? "Которые тут временные? Слазь!" joy


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь то заживем


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Херасе....Медведев рулит премьер-лигой? Пипец футболу....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (2)

Лебедев умеет подать и продать , хотя ведь и ни чего особенного )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ежовую щетину бархатом не скроешь.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.