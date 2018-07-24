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Чемпионат России по футболу официально сменил название и представил новый логотип
Российская футбольная премьер-лига во вторник официально сменила название и представила новый логотип турнира.
Теперь турнир называется Российская премьер-лига.
Новый сезон в России откроется 27 июля матчем за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА.
Пресс-служба РПЛ
Теперь турнир называется Российская премьер-лига.
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 24, 2018
Новая Российская Премьер-Лига.#РоссийскаяПремьерЛига #РПЛ #скороновыйсезон pic.twitter.com/nq7KTXLtBf
Новый сезон в России откроется 27 июля матчем за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА.
Пресс-служба РПЛ
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