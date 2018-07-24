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20:20
"Локомотив" должен будет купить Крыховяка за 12 млн евро, если игрок проведет за клуб 10 матчей (5)
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16:32
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15:49
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (9)
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (9)
15:42
Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть
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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" полностью устраивают условия контракта Крыховяка
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка в московский клуб.
"Не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал – и генеральный директор, и спортивный директор.
Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
"Не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал – и генеральный директор, и спортивный директор.
Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
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