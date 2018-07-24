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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" полностью устраивают условия контракта Крыховяка

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка в московский клуб.

"Не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал – и генеральный директор, и спортивный директор.

Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Крыховяк Локомотив
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