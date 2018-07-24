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Федор Чалов будет выступать за ЦСКА под 9-м номером

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сменил игровой номер.

20-летний форвард, который четыре сезона подряд выступал за московский клуб под 63-м номером, выбрал себе номер 9.

Ранее под этим номером в постсоветской истории ЦСКА играли Дмитрий Галямин, Олег Сергеев, Валерий Минько, Марек Холли, Ивица Олич, Вагнер Лав и Ласина Траоре.

ПФК ЦСКА
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 21:23
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3
(1)
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выступать видимо в танцах? А играть он собирается в принципе?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Достойные все люди , Только Лосина очень не очень.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 21:27) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто там номер 8 - скажете, когда спросим?


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
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