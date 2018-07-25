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Бразильский журналист: Витинью точно возвращается в Бразилию - он купил квартиру в моем доме

Бразильский журналист Фабиу Сормани сообщил, что нападающий ЦСКА Витинью в ближайшее время станет игроком "Фламенго".

"Витинью точно возвращается - он купил квартиру в моем доме. Отличный футболист для чемпионата Бразилии. Думаю, руководство "Фламенго" довольно этим переходом", - сказал журналист.

В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.

FoxSports Brazil
Теги: ЦСКА Витиньо
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