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"Рубин" арендовал у "Зенита" Цаллагова

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов продолжит карьеру в "Рубине", сообщает твиттер казанцев.

Казанский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона-2018/19.
Теги: Рубин Зенит Цаллагов
Вчера, 23:03
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну тогда уж ещё и Оздоева.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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