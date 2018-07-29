Игорь Ледяхов: три очка уже не вернешь, есть претензии к судейству или нет

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1) подчеркнул, что после игры он поблагодарил арбитра Алексея Сухого за работу.Грозненская команда более часа играла в меньшинстве после удаления Андрея Семенова, которому Сухой сначала показал желтую карточку, но потом поменял решение.– Естественно, повлияло, ведь мы играли первые 15 минут первым номером, владели инициативой и мячом. Удаление сломало игру, и потом было уже тяжело.– Великолепно. Стадионы, которые в России построили, это что-то. Публика тут доброжелательная и умеет болеть. Я это знаю, так как немало лет провел в Ростове. Было приятно играть.– Нет, я обычно после игры подхожу к судье и благодарю его за работу.– А смысл? Три очка уже не вернешь, есть претензии или нет.– Повторюсь, удаление сломало наш план. Конечно, хотелось стартовать, взяв очки.