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"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Кузяева обыграл "Енисей"

"Енисей" в матче 1-го тура чемпионата России проиграл "Зениту".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия)

"Енисей" – "Зенит" 0:2

Голы: Дзюба, 81, Кузяев, 85.

"Енисей": Юрченко, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Занев, Ятченко, Огуде, Зотов (Рожков, 90+1), Комолов, Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56).

"Зенит": Лунёв, Мевля, Иванович, Набиуллин, Смольников, Паредес, Эрнани (Кузяев, 69), Нобоа, Шатов, Мак (Дриусси, 85), Дзюба (Заболотный, 89).

Предупреждения: Дугалич, 23, Иванович, 32, Смольников, 45+1, Ятченко, 67.
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 15:57
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29
(2)
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:14) #
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online

Цитата: vermis_64
Ну, ты жжошь! Как всегда, впрочем!

Ничего особенного, сэр. консервная мясная банка пробита , остальные вздыхают, потом сдыхают. А Зенит всегда впереди.вот и всё, сэр. Простая формула.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№28 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С заслуженной победой! Должны были еще в первом тайме лвуху ложить, но не свезло!!! КУЗЯЯЯЯ наш питерский герой!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№27 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:13) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Динамо» М
почему все заговорили что зенит обязательно будет чемпионом ? как был разношерстный сброд так им и остался. 7 место, ну максимум 5.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
Ничего нового и необычного в игре Зенита пока не увидел.

Да, это так, но сейчас на первом плане результат, потом, с приходом Коки и Маманны, когда утрясётся состав, уже можно что-то требовать и от игры.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:13) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Добро всегда побеждает зло, так что иди гуляй с маленькой буквы "х".

ага с адекватным человеком готов поспорить,
добро несет Зенит?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№24 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
а чем себя показал Семак?
обычная игра более сильной по мастерству команды против более слабой, причем не ставящей автобус. Подобные матчи и в прошлые годы были у любой команды из топ-5. Ничего нового и необычного в игре Зенита пока не увидел.

а кто то ждал иного? В отличие от вас, у нас команда несыграна, но и у вас такие команды проблемы вызывают


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№23 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
Ничего нового и необычного в игре Зенита пока не увидел.

Ну хоть какое-то подобие объективности в отличии от большинства Спартака... Понятно,что ты футбол смотрел, а не выдумывал гадости как большинство твоих соболельщиков


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№22 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:11) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
повезло вонючкам


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№21 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Зенитчиков с победой на классе, как всегда). Главное видна работа тренера.


Ну, ты жжошь! Как всегда, впрочем! blush
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: нетрал
говорят енисей наебет спартак!

быдло по гей традиции пишет клубы с маленькой буквы

Ты видел, кто у них на лавке..., Добро всегда побеждает зло, так что иди гуляй с маленькой буквы "х".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:08) #
  • 0
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online

Зенитчиков с победой на классе, как всегда). Главное видна работа тренера.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Всех с победой! Приятное начало чемпионата. Семак себя неплохо показал на старте. Но пока чувствуется, что не сложилась еще целостная машина, много лишних людей, почти нет реально крутых легов. Но ЦСКА и не с таким составом чемпионства брал.

а чем себя показал Семак?
обычная игра более сильной по мастерству команды против более слабой, причем не ставящей автобус. Подобные матчи и в прошлые годы были у любой команды из топ-5. Ничего нового и необычного в игре Зенита пока не увидел.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дожали! С победой и праздником!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: нетрал
говорят енисей наебет спартак!

быдло по гей традиции пишет клубы с маленькой буквы

я и масква с маленькой ...и чё?смотри не обосрись от гнева.. laughing
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:05) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: одяной
Запитерские отползайцы.

Лепёха.... Не умри от бессилия твоего бесстрашия... Долбо....а впрочем все знают....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№14 Написал: vadyaspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Петербург с победой! С днем ВМФ! А Енисей пускай лучше у Спартака очки заберет!
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№13 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:05) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
говорят енисей наебет спартак!

быдло по гей традиции пишет клубы с маленькой буквы
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
тута кричали типа спам - ч0мпиён? не рановато ли??? wink
- а сможет ли Семак сходу взять Чемп? ... why not, why not...
Удачи Всем Командам!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж, тяжело смотреть после чм такие игры.

Про Дзюбу)
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (7)
online

одяной,
коровья лепёха, ты опять из унитаза вылез? надолго?


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№9 Написал: Parshin (Сегодня, 16:04) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
2:0 - Сборники забили свои мячи - ДЗЮБА (!!!) и Кузяев !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзю Спасибо,Далер молодец!Всех с победой!Мы первые!У успешного тренера успешная команда!!!
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
С почином, благородные!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: одяной Бачкортостан (Сегодня, 16:02) #
  • -6
  •  (16)

Цитата: avnik
Говорят кака-то питерская команда играла? )))

Запитерские отползайцы. Перекалечив полкоманды соперника - доползли до ворот к 80-ой минуте smile На болотах срочно замазывают портреты бомжешляпы и малюют икону тульского дендромутанта


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Здесь будет город залошен!
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Енисей это конечно песня. Её хватило аж на 70 минут.
Ну, и нельзя не отметить ЗМуСа Дзюбу. Не каждый бы из такого сложного положения попал по пустым воротам. )))
Говорят кака-то питерская команда играла? )))

говорят енисей наебет спартак!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Енисей это конечно песня. Её хватило аж на 70 минут.
Ну, и нельзя не отметить ЗМуСа Дзюбу. Не каждый бы из такого сложного положения попал по пустым воротам. )))
Говорят кака-то питерская команда играла? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Итог: на резиновом поле - без травм - хорошо!
Выиграли - хорошо!
Не обошлось без Дзюбы и Шатова - плохо!
Зато Далер - хорошо!
В целом - хорошо! laughing
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:00) #
  • +7
  •  (9)
online

Всех с победой! Приятное начало чемпионата. Семак себя неплохо показал на старте. Но пока чувствуется, что не сложилась еще целостная машина, много лишних людей, почти нет реально крутых легов. Но ЦСКА и не с таким составом чемпионства брал.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 15:59) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понравился Енисей. Красноярцы способны побороться за шестое место.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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