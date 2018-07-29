Сергей Веденеев: первое, что заметил - очень дисциплинированную игру "зенита" в обороне

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентомпрокомментировал итоги матча 1-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и "Енисеем" (2:0).Первое, что заметил - очень дисциплинированную игру питерцев в обороне. Да, соперник слабоват в атаке, но всё равно, контратаки номинальных хозяев поля быстро прерывались благодаря быстрому возврату игроков "Зенита" на свою половину поля. Но и гостям было сложно что-то изобразить в атаке, поскольку соперник оборонялся почти всем составом, а быстрых игроков в составе команды Сергея Семака сегодня немного. Только с выходом Далера Кузяева увеличилась скорость, после чего появились и моменты, а затем и голы.Он хочет от команды того же, что и предыдущие тренеры, рисунок игры не изменился, всё то же самое. Единственное, состав поменялся заметно. А так, те же самые требования: быстрый возврат в оборону, контроль мяча и стандартные положения.Сейчас нельзя делать глобальных выводов по итогам игры первого тура. Соперник, по сути, очень слабый. Поэтому какие-то выводы делать... ничего пока непонятно. Вспомните начало прошлого сезона, когда "Зенит" начал очень здорово, набрал много очков, игроки были хорошо готовы физически. Так что определить возможности команды можно будет только после 10-го тура.Ну как об этом можно говорить?! После одного тура?! Невозможно. Он и сегодня, в общем-то, был незаметен. Единственное что он сделал - удачно сыграл на добивании.Думаю, будет много команд, которые будут бороться за выживание. Каждый из этих приблизительно одинаковых коллективов может занять как шестое место, так и вылететь. Игроки хорошие у клуба из Красноярска есть, они неплохо обновили состав. Но у них нет забивного форварда, но многие клубы высшего дивизиона могут сказать то же самое.Селекция - это непрерывный процесс, всё время нужно приглашать новых игроков. Просто трансферный рынок заметно оскудел, и случилось это ещё во времена Луческу в "Зените". В это время по нескольким причинам стало практически нереально приглашать известных мастеров в команду, остаётся приглашать только на перспективу. А приглашать футболистов такого уровня, которого уже есть в команде, смысла нет. В чём причины такого положения рынка? Лимит, который обещали убрать или изменить, но этого не произошло. Далее - повышение зарплат в Европе, футболисты сегодня в европейских первенствах могут получать как минимум не меньше, чем в РПЛ. Не стоит забывать и о китайском рынке, который много оттянул на себя. Плюс постоянная негативная информация о нашей стране в западных СМИ.