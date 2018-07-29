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Гаджи Гаджиев: футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался на тему присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

"Мне понятна реакция спортсменов, которые устанавливают рекорды в своих видах спорта. Но здесь обязательно надо учитывать развитие футбола в мире. Я не хочу никакой вид спорта обидеть, но ни один вид спорта так не развит, как футбол.

Выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футбол сложнее, чем выиграть медали мирового первенства в других видах спорта. Даже Месси и Роналду не смогли выйти в четвертьфинал, а у наших получилось.

Конкуренция в футболе трудно сопоставима с конкуренцией в других видах спорта. Футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС, потому что они даже не проиграли в четвертьфинале — они сыграли вничью.

А проиграли только по пенальти. Важно и то, что выход в 1/4 финала — достижение для нас редкое, поэтому важно поддержать такое начинание", - цитирует Гаджиева "Чемпионат.сом".
Теги: Гаджиев Сборная России
Сегодня, 21:08
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№3 Написал: Nigol Москва (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Месси и Роналду сейчас собирают стотысячники в США на коммерческих турнирах. Для них чемпионат мира не имеет такого значения как для России.

Без комментариев! Просто ,не хочу тебя обидеть!
Регистрация: 10.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:52) #
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  •  (2)
online

Игрокам Амкара, которых тренировал пусть расскажет про развития футбола в России. Месси и Роналду сейчас собирают стотысячники в США на коммерческих турнирах. Для них чемпионат мира не имеет такого значения как для России. Тем более напряженный сезон позади и финал лиги чемпионов.А наши ЗМС после игры тренера не смогли узнать и где они сейчас находятся. Это слова Черчесова, не я придумал.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
какой то детский лепет,и это говорит уважаемый всеми тренер с огромным стажем,их там всех запугали что ли


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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