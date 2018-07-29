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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (1)
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15:24
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
Гаджи Гаджиев: футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался на тему присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.
"Мне понятна реакция спортсменов, которые устанавливают рекорды в своих видах спорта. Но здесь обязательно надо учитывать развитие футбола в мире. Я не хочу никакой вид спорта обидеть, но ни один вид спорта так не развит, как футбол.
Выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футбол сложнее, чем выиграть медали мирового первенства в других видах спорта. Даже Месси и Роналду не смогли выйти в четвертьфинал, а у наших получилось.
Конкуренция в футболе трудно сопоставима с конкуренцией в других видах спорта. Футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС, потому что они даже не проиграли в четвертьфинале — они сыграли вничью.
А проиграли только по пенальти. Важно и то, что выход в 1/4 финала — достижение для нас редкое, поэтому важно поддержать такое начинание", - цитирует Гаджиева "Чемпионат.сом".
"Мне понятна реакция спортсменов, которые устанавливают рекорды в своих видах спорта. Но здесь обязательно надо учитывать развитие футбола в мире. Я не хочу никакой вид спорта обидеть, но ни один вид спорта так не развит, как футбол.
Выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футбол сложнее, чем выиграть медали мирового первенства в других видах спорта. Даже Месси и Роналду не смогли выйти в четвертьфинал, а у наших получилось.
Конкуренция в футболе трудно сопоставима с конкуренцией в других видах спорта. Футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС, потому что они даже не проиграли в четвертьфинале — они сыграли вничью.
А проиграли только по пенальти. Важно и то, что выход в 1/4 финала — достижение для нас редкое, поэтому важно поддержать такое начинание", - цитирует Гаджиева "Чемпионат.сом".
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