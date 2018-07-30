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"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу"

В матче 1-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия)

"Уфа" – "Локомотив" 0:0

Нереализованный пенальти: Игбун, 90+5

"Уфа": Беленов - Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару - Пауревич, Обляков (Ванек, 87), Салатич - Игбун, Фатаи (Засеев 79).

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер (Антон Миранчук, 67).

Предупреждения: Неделчяру, 54, Игбун, 78, Тумасян, 82
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 19:54
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(4)
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№35 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:48) #
  • 0
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Первый тур...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№34 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:25) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Скукотнющие команды по прошлому году. Хоть кое-кто и чемпион. Так что нули им в помощь.

Не в тему: надеялся на веселый Енисей. А дудки - Амкар в другой форме. Триста б лет такого амкарного футбола не видеть, даже в Перми на нем пусто было.

Плодим гомнофутбол. Кроме Зенита, Спартака, Краснодара, да порой ЦСКА и смотреть неохота.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№33 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Приятно наблюдать как на говно исходят зенитовцы, спартачи и местный дурачек - супершняга. Со спартачами у него вообще спайка, или правильнее сказать случка.
Ни чести, ни ума, обычная ситуация для сортирного форума.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№32 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Я перед матчем позвонил кому надо и пожелал видеть таблицу с Великим Клубом на первом месте..

Да ладно, пожелал, небось сами предложили, из уважения к звонящему. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№31 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (3)

Rule,
коровья лепёха, опять из унитаза выполз? сколько же ты ников наплодил на сайте и не сосчитать.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я перед матчем позвонил кому надо и пожелал видеть таблицу с Великим Клубом на первом месте...спасибо, услышали.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№29 Написал: Rule Реальность (Сегодня, 20:53) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Пенальти был 100%, так же как и незасчитанный гол.

Игра была? А не "щитаный", вы вроде как чемпионы?


--------------------

Геральдический вепрь
Вепрь, кабан — гербовая фигура, символизирующая мужество и неустрашимость.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: Бриг (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра, смотрелась...не засчитанный гол, не забитый пенальти..Футбольный бог решил , что ничья , значит ничья...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№27 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 20:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Хуле, чемпион!


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
№26 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:32) #
  • -3
  •  (11)

Не Уфу, а Вилкова рванину.В пользу Зинки отрабатывает с 1 тура.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
Цитата: Rule
Цитата: kpa6
без ВАР наш футбол будет в жопе..чистейший гол отобрали

Цитата: малкавиан
это уфа не смогла

Иначе говоря, ребята - это чемпион, второй матч без мата не прокомментируешь, ну неправ я, а?

в следующем свиночпок будет, не сомневайся

не будет , не сомневайся !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Судя по сегодняшнему второму тайму, когда Локо прибавил,в матче с ЦСКА Локо рассчитывал малой кровью обыграть наполовину обновившуюся команду, а сегодня ничейка - закономерный результат.

Пожалуй, да, Локо смог прибавить. В итоге по первому туру, только спартак показал "весенний" футбол, остальные планомерно втягиваются, с новичков пока какой спрос.
Да, Ростов Карпина по скоростям взял с места в карьер, как бы не выдохлись.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№23 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Царь Руссо,
Первый раз в жизни поставил и, скорее всего, последний. Кэф просто был неплохой :/


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№22 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kpa6
Цитата: Яamon
вилков решил с первого тура начать тормозить Локо. какой еще клоун мог поставить пенальти, которого, мягко говоря, не было, на 94 минуте?

был пеналь..Гиля рукой по ногам ударил

Пенальти был 100%, так же как и незасчитанный гол.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№21 Написал: SVN (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (7)

Вилков опять повлиял на результат,чистый гол не засчитали.Игра была интересная. smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:09) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Весь чемпионат еще впереди.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№19 Написал: Яamon (Сегодня, 20:07) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Ну что сказать,скорее Уфа потеряла 2 очка,ну а локо приобрёл очко.

клоун, ты матч смотрел? чистый гол локомотива не был засчитан. это помимо всего прочего. вот спартачпок твой отскочил накануне
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: boralex саратов (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ЛОКОМОТИВ" НА ВЫЕЗДЕ НЕ СМОГ ОБЫГРАТЬ "УФУ"!!!!!??
Он смог не проиграть! А выиграть не дали.... Гил - лучший!!! Неунылые нули.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по сегодняшнему второму тайму, когда Локо прибавил,в матче с ЦСКА Локо рассчитывал малой кровью обыграть наполовину обновившуюся команду, а сегодня ничейка - закономерный результат.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№16 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:03) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Rule
Цитата: kpa6
без ВАР наш футбол будет в жопе..чистейший гол отобрали

Цитата: малкавиан
это уфа не смогла

Иначе говоря, ребята - это чемпион, второй матч без мата не прокомментируешь, ну неправ я, а?

в следующем свиночпок будет, не сомневайся
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:03) #
  • +5
  •  (11)

Миранчуки наелись футболом, сейчас деньги, тачки, кабаки на уме. Тарасов небось научил.


Хотя гол у ЛОКО отобрали чистый.

По пенальти.. Гилерме дал - Гилерме взял
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:02) #
  • +4
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Это отражает уровень чемпиона,без удалений и левых пенальти Локо ещё на финише того сезона выглядел несостоятельным,поэтому тут никто не ждал голевой феерии,все закономерно,
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 20:02) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ramzes
С*ка, Локо! Моя ставка сгорела !

сынок, ты что, вчера родился? Кто ж на российских клубах ставки делает???
Регистрация: 9.11.2011 [жалоба]
№12 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
С*ка, Локо! Моя ставка сгорела !


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:59) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничейка по делу, Локо смотрится медленно и уныло, ждем дерби
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 19:59) #
  • +7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Яamon
вилков решил с первого тура начать тормозить Локо. какой еще клоун мог поставить пенальти, которого, мягко говоря, не было, на 94 минуте?

был пеналь..Гиля рукой по ногам ударил
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: Rule Реальность (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
без ВАР наш футбол будет в жопе..чистейший гол отобрали

Цитата: малкавиан
это уфа не смогла

Иначе говоря, ребята - это чемпион, второй матч без мата не прокомментируешь, ну неправ я, а?


--------------------

Геральдический вепрь
Вепрь, кабан — гербовая фигура, символизирующая мужество и неустрашимость.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: truten74 (Сегодня, 19:58) #
  • +5
  •  (15)

Цитата: Яamon
вилков решил с первого тура начать тормозить Локо. какой еще клоун мог поставить пенальти, которого, мягко говоря, не было, на 94 минуте?

Глаза раскрой крот,пенальти у него не было.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:58) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо ли это, очки по вине судеек потеряны.
ЗЫ: Палыч выипет и высушит свистков, чувствую.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:58) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что сказать,скорее Уфа потеряла 2 очка,ну а локо приобрёл очко.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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