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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
18:06
ЦСКА прилетел в Самару (4)
ЦСКА прилетел в Самару (4)
17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
17:05
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (9)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (9)
13:16
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (4)
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (4)
"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу"
В матче 1-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой".
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия)
"Уфа" – "Локомотив" 0:0
Нереализованный пенальти: Игбун, 90+5
"Уфа": Беленов - Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару - Пауревич, Обляков (Ванек, 87), Салатич - Игбун, Фатаи (Засеев 79).
"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер (Антон Миранчук, 67).
Предупреждения: Неделчяру, 54, Игбун, 78, Тумасян, 82
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия)
"Уфа" – "Локомотив" 0:0
Нереализованный пенальти: Игбун, 90+5
"Уфа": Беленов - Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару - Пауревич, Обляков (Ванек, 87), Салатич - Игбун, Фатаи (Засеев 79).
"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер (Антон Миранчук, 67).
Предупреждения: Неделчяру, 54, Игбун, 78, Тумасян, 82
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