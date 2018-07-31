Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" интересуется бразильским защитником "Нанта"

Центральный защитник "Нанта" Диего Карлос Сантос может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24

На 25-летнего футболиста претендует "Зенит". По данным Transfermarkt.de бразилец оценивается в 10 млн евро

В минувшем сезоне Сантос провел в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил один гол и получил семь желтых карточек.
Теги: Зенит Нант
Сегодня, 13:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.