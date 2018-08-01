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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Зотов: пытаемся понять, какие есть шансы на сохранение "Анжи"
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Анжи".
"Мы, безусловно, общаемся с футболистами "Анжи", но сейчас ничего нового я не добавлю. Клуб ищет возможность, чтобы продолжить существование. Если не получится, тогда уже будут какие-то более активные действия. Сейчас нет смысла раскачивать лодку – надо дождаться каких-то результатов. Вопрос опять в системе лицензирования. Как я уже говорил, клуб с непогашенными долгами не может получать лицензию.
Наша помощь зависит от того, как всё сложится. Если клуб снимется с соревнования, тогда будет суд, запуск процедуры банкротства и так далее. Если долги будут копиться, а команда продолжит выступать, то это уже другая ситуация: вопрос будет в том, насколько ребята готовы терпеть. Если не готовы, то они могут обращаться в палату, а профсоюз всегда поможет им в такой ситуации.
К сожалению, каждый раз ситуация повторяется, но представители профсоюза до сих пор не участвуют в процедуре лицензирования – наше мнение только рекомендательное. Получаем то, что получаем. Судя по тому, что мы слышим, ситуация в "Анжи" достаточно серьёзная. Это становится ясно, если проанализировать все высказывания руководителей клуба и руководителей лиги. Если у клуба нет финансирования, но есть долги, начиная с апреля, то очевидно, что без серьёзного вливания, без серьёзной спонсорской поддержки региональных властей просто не выжить.
Очереди в профсоюз нет – тут скорее мы проявляем инициативу, пытаемся понять, какая ситуация. Нет такого, что мы по каждой ситуации индивидуально действуем. Мы пытаемся понять, какие есть шансы, что клуб сохранится, или действительно пройдена уже некая точка невозврата. Это решится в ближайшие дни", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
"Мы, безусловно, общаемся с футболистами "Анжи", но сейчас ничего нового я не добавлю. Клуб ищет возможность, чтобы продолжить существование. Если не получится, тогда уже будут какие-то более активные действия. Сейчас нет смысла раскачивать лодку – надо дождаться каких-то результатов. Вопрос опять в системе лицензирования. Как я уже говорил, клуб с непогашенными долгами не может получать лицензию.
Наша помощь зависит от того, как всё сложится. Если клуб снимется с соревнования, тогда будет суд, запуск процедуры банкротства и так далее. Если долги будут копиться, а команда продолжит выступать, то это уже другая ситуация: вопрос будет в том, насколько ребята готовы терпеть. Если не готовы, то они могут обращаться в палату, а профсоюз всегда поможет им в такой ситуации.
К сожалению, каждый раз ситуация повторяется, но представители профсоюза до сих пор не участвуют в процедуре лицензирования – наше мнение только рекомендательное. Получаем то, что получаем. Судя по тому, что мы слышим, ситуация в "Анжи" достаточно серьёзная. Это становится ясно, если проанализировать все высказывания руководителей клуба и руководителей лиги. Если у клуба нет финансирования, но есть долги, начиная с апреля, то очевидно, что без серьёзного вливания, без серьёзной спонсорской поддержки региональных властей просто не выжить.
Очереди в профсоюз нет – тут скорее мы проявляем инициативу, пытаемся понять, какая ситуация. Нет такого, что мы по каждой ситуации индивидуально действуем. Мы пытаемся понять, какие есть шансы, что клуб сохранится, или действительно пройдена уже некая точка невозврата. Это решится в ближайшие дни", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
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