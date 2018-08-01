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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Роман Бабаев: у Эрнандеса были более выгодные предложения, но он выбрал ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что главной причиной перехода Абеля Эрнандеса в московский клуб стали не предложенные игроку финансовые условия.
- Мы советовались с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским по этому игроку. Это не их креатура, но как только мы начали внимательно рассматривать этот вариант, то обратились за советом к ним. Мы получили максимально лестные отзывы и исчерпывающую информацию, которая нам помогла сделать окончательный выбор. У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига чемпионов, мы — известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне, - заявил Бабаев в интервью "Чемпионату".
- Мы советовались с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским по этому игроку. Это не их креатура, но как только мы начали внимательно рассматривать этот вариант, то обратились за советом к ним. Мы получили максимально лестные отзывы и исчерпывающую информацию, которая нам помогла сделать окончательный выбор. У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига чемпионов, мы — известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне, - заявил Бабаев в интервью "Чемпионату".
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