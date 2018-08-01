Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Бабаев: у Эрнандеса были более выгодные предложения, но он выбрал ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что главной причиной перехода Абеля Эрнандеса в московский клуб стали не предложенные игроку финансовые условия.

- Мы советовались с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским по этому игроку. Это не их креатура, но как только мы начали внимательно рассматривать этот вариант, то обратились за советом к ним. Мы получили максимально лестные отзывы и исчерпывающую информацию, которая нам помогла сделать окончательный выбор. У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига чемпионов, мы — известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне, - заявил Бабаев в интервью "Чемпионату".
Теги: Бабаев Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 22:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:57) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
мы тебе верим.

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо Эрнандес тоже мацу шамкал,раз ко двору пришелся,в кагале все по блату)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:52) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бабаев конечно мы тебе верим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.