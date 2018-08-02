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Сергей Семак: за капитанство у нас отвечают Иванович и Анюков

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о выборе капитана на новый сезон.

"В предсезонке капитаном был Анюков, против "Енисея" он не играл, поэтому выводил команду на поле Бранислав Иванович. У нас два капитана, в зависимости от того, кто сколько будет играть, тот и будет чаще носить капитанскую повязку", - цитирует Семака Sports.ru.
Теги: Семак Зенит Анюков Иванович
Сегодня, 12:36
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