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"Химки" арендовали нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина

"Химки" арендовали нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина.

29-летний форвард будет выступать под 71-м номером в составе новой команды.

Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.

ФК "Химки"
Теги: Химки Локомотив Портнягин
Сегодня, 20:32
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