"Химки" арендовали нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина.29-летний форвард будет выступать под 71-м номером в составе новой команды.Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.