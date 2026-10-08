Гендиректор "Спартака": еще чуть-чуть - и мы могли бы упустить Зобнина

"Не хочу говорить за Романа, что он был близок к завершению карьеры. Но при Деяне Станковиче Зобнин фактически не получал игрового времени. И здесь я аплодирую не только Карседо, но и Кахигао.
Фран помог Роману не просто вернуться в прайм, а заиграть так, как, возможно, он не играл никогда. Еще чуть-чуть - и мы могли бы упустить нашего капитана", - сказал Некрасов "Спорт-Экспрессу".
Роман Зобнин перешел из московского "Динамо" в "Спартак" летом 2016 года. Текущее соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года. На его счету 12 матчей, 2 гола и 1 результативная передача в нынешнем сезоне.
Деян Станкович был главным тренером "Спартака" с июля 2024 по ноябрь 2025 года.