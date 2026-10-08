Червиченко объяснил, почему считает опасным продление контракта "Спартака" с Барко

Но, мое мнение, это очень опасная история, когда такие зарплаты и подъемные даются. Ведь остальные в команде получают гораздо меньше.Думаю, что истерика сначала начнется у легионеров, которые точно не хуже себя проявляют, а следом за ними начнет возмущаться и российская часть команды. Барко же не один даёт результат: результат дают все. Те же Умяров, Литвинов, Денисов, Максименко точно не меньше для команды делают, а зарплаты у них, думаю, серьезно отличаются: полагаю, раза в три меньше. Так что логично, что такой вопрос должен встать. И это большой минус в целом для команды. Я всегда с опаской смотрю на длительные контракты с латиноамериканцами. У них часто бывает, что, получив такой жирный контракт, они просто перестают напрягаться.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info