Червиченко объяснил, почему считает опасным продление контракта "Спартака" с Барко

Фото: ФК "Спартак"

Но, мое мнение, это очень опасная история, когда такие зарплаты и подъемные даются. Ведь остальные в команде получают гораздо меньше.

- Если мы говорим про игровые качества Барко, то да, полезный футболист. Хотя иногда передерживает мяч, атаку замедляет. Но иногда очень неплохо играет. Конечно, полной стабильности нет, но по большей части все же хорош.Думаю, что истерика сначала начнется у легионеров, которые точно не хуже себя проявляют, а следом за ними начнет возмущаться и российская часть команды. Барко же не один даёт результат: результат дают все. Те же Умяров, Литвинов, Денисов, Максименко точно не меньше для команды делают, а зарплаты у них, думаю, серьезно отличаются: полагаю, раза в три меньше. Так что логично, что такой вопрос должен встать. И это большой минус в целом для команды. Я всегда с опаской смотрю на длительные контракты с латиноамериканцами. У них часто бывает, что, получив такой жирный контракт, они просто перестают напрягаться.