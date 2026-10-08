Все страны, включая Россию, призвали Чеферина переизбраться на пост президента УЕФА

Пресс-служба УЕФА сделала заявление по поводу действующего президента УЕФА Александера Чеферина.

Фото: Getty Images

В организации сообщили, что Александер Чеферин принял решение вновь избираться на пост президента в 2027 году. Отмечается, что все 55 национальных ассоциаций, включая Россию, просили его об этом.



Александер Чеферин является президентом УЕФА с сентября 2014 года, его срок должен завершиться в декабре 2027 года.



Ранее словенский функционер занимал должности вице-президента ФИФА и президента Футбольного союза Словении.



Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с зимы 2022 года.