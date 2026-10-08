Официально: Альба - новый главный тренер "Родины"
Московская "Родина" объявила имя нового главного тренера.
Джонатан Альба — новый главный тренер "Родины", сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. В тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера. Специалисты уже присоединились к команде.
Альба начал работу в России в должности тренера-аналитика "Ростова" в 2018 году. В феврале 2025-го он возглавил команду после ухода Валерия Карпина. Также испанец занимает пост аналитика в национальной сборной России.