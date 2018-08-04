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Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал решение УЕФА утвердить датой проведения ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским "Прогрессом" 14-е августа.

"Ситуация для нас непонятна. Вчера вечером эта информация появилась, и мы сейчас находимся на стадии переговоров с РПЛ и "Краснодаром".

УЕФА без уведомлений, без попыток спросить нас перенес матч на 14 августа. Сейчас пытаемся получить ответ, почему так сделано. Когда он появится, можно будет сказать что-то вразумительное. Пока ситуация патовая.

Ищем пути решения этой проблемы", - цитирует Газизова Спорт-экспресс.
Теги: Уфа Краснодар Газизов
Сегодня, 12:49
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:02) #
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online

Вы там в Уфе помутились от прохода в следующий раунд. Кто для вас главнее : УЕФА или Симонян. Разберитесь наконец!
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну это ж не ПСЖ, чего их спрашивать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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