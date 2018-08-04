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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал решение УЕФА утвердить датой проведения ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским "Прогрессом" 14-е августа.
"Ситуация для нас непонятна. Вчера вечером эта информация появилась, и мы сейчас находимся на стадии переговоров с РПЛ и "Краснодаром".
УЕФА без уведомлений, без попыток спросить нас перенес матч на 14 августа. Сейчас пытаемся получить ответ, почему так сделано. Когда он появится, можно будет сказать что-то вразумительное. Пока ситуация патовая.
Ищем пути решения этой проблемы", - цитирует Газизова Спорт-экспресс.
"Ситуация для нас непонятна. Вчера вечером эта информация появилась, и мы сейчас находимся на стадии переговоров с РПЛ и "Краснодаром".
УЕФА без уведомлений, без попыток спросить нас перенес матч на 14 августа. Сейчас пытаемся получить ответ, почему так сделано. Когда он появится, можно будет сказать что-то вразумительное. Пока ситуация патовая.
Ищем пути решения этой проблемы", - цитирует Газизова Спорт-экспресс.
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