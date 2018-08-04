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«Краснодар» вырвал победу в Екатеринбурге. Но у команды Мусаева не всё в порядке
Игра «Краснодара» в Казани насторожила: старт у молодого тренера явно не получился, так что команду, которую обыграл даже «Анжи», очень желательно было победить. Автор Rusfootball.info понаблюдал за успехом «Краснодара», но им не впечатлился.
Надо что-то (кого-то) менять
Уровень игры в Казани не оставил Мураду Мусаеву выбора: его вариант состава очевидно не сработал, поэтому в Екатеринбурге тренер «Краснодара» пошёл на серьёзные изменения. Справа в защите Стоцкого заменил 33-летний Николай Марков, о существовании которого многие могли и забыть. Всё-таки Марков откуда-то из времён, где «Краснодар» был новичком премьер-лиги.
Стоцкий, в свою очередь, на этот раз расположился выше и заменил Мамаева. Также вместо Вандерсона вышел Классон, который остался в запасе в первом матче, возможно, из-за влияния чемпионата мира. Хотя на Виктора Мундиаль повлиял уж точно не так, как на Фёдора Смолова.
Парфёнов после поражения от «Анжи» сделал 2 изменения: Брызгалов вместо Динги в центре обороны и Бавин вместо Егорычева в центре полузащиты.
Дежавю
Рисунок игры в Казани был очевиден: «Рубин» должен был отдать мяч и искать свои шансы в контратаках, но вместо этого с первых минут врубил прессинг, прекрасно двигался, выбил соперника из колеи и быстро открыл счёт. «Урал» сделал более-менее всё то же самое, только забил ещё быстрее.
Ничего феерического придумывать не пришлось: Кулаков навесил, а Бикфалви в своём стиле замкнул головой. Эрик – не выдающийся гигант, но головой забивает постоянно, подключаясь в штрафную из глубины. Газинский бежал за румыном, он за него отвечал по позиции и ситуации, но просто не успел.
Ничего и никак
Такие слова приходили на ум, глядя на игру «Краснодара» в первом тайме. Роман Емельянов в перерыве отметил, что «Уралу» удалось удивить соперника частым использованием длинных передач и, как следствие, отсутствием обрезов из-за коротких. Но перевес «Урала» складывался из множества компонентов.
Хозяева отлично двигались. Они всегда успевали создать численное преимущество, поджать прессингом. Они грамотно располагались и собирали все подборы. Поскольку «Краснодар» почти всегда посылал мяч в борьбу, выигранные отскоки играли важнейшую роль.
«Быки» очень тяжело перекатывались в атаку. Порой Марков, Газинский просто допускали потери, когда большинство партнёров переходило на чужую половину. До Перейры Каборе и Газинский мяч доводили редко, но и тут Маурисио ждала «тёплая» встреча от Емельянова, отсутствие пространства и вариантов.
По сути, единственным способом добраться до чужих ворот были фланги, использование которых позволяло зарабатывать угловые. Рамирес получил достойного оппонента в виде Кулакова, поэтому легко разрывать не мог. После одного из стандартов, правда штрафного, момент возник у Газинского, но если бы Юрий сравнял счёт, это было бы нелогично. «Урал» смотрелся намного увереннее, симпатичнее, держал соперника вдали от своих ворот и очень его напрягал.
Стоцкому тяжело
Первую игру за «Краснодар» Дмитрий провёл справа в защите, а сейчас, как уже отмечалось, должен был содействовать атаке. Однако экс-уфимец выглядел оторванным от команды. Чуть-чуть удавалось взаимодействовать на фланге с Марковым, который вообще поднялся из команды ФНЛ и вряд ли здорово сыгран с новыми партнёрами. Но с другими полузащитниками Стоцкий почти не был связан, допустил много потерь и был логично заменён.
Универсализм Стоцкого – благо, но сейчас Дмитрию пока не нашли оптимальную позицию. Вполне возможно, движение продолжится: футболист может сыграть и в центре полузащиты. Проблемы в продвижении мяча могут вынудить Мусаева отказаться от пары опорников Газинский-Каборе в пользу более конструктивного футболиста. Хотя далеко не факт, что Стоцкий сможет проявить себя таковым.
Переворот результата, но не игры
Только после перерыва «Краснодар» смог показать какой-то футбол. Всё равно это была далеко не та команда, которая зажимает противника у штрафной и взламывает с помощью комбинаций. Таким получился быстрый гол, сделанный Перейрой и забитый Классоном. Так «Краснодар» провёл во втором тайме минут 10, но ничего страшного для «Урала» не происходило, если вынести за скобки угловой, после которого Газинский ударил в перекладину.
Замены Мусаев делал по позиции, и они не сильно меняли игру. Тот же Павел Мамаев, вышедший вместо Стоцкого, выглядел ничем не лучше Дмитрия. Более того, очень запомнилась глупая потеря, которая привела к проходу и опасному удару Эль-Кабира. Мамаев просто бросил мяч на свободное пространство, где не было никого из партнёров и привёз контратаку.
Но в конце концов именно Мамаев и стал героем, опередив Меркулова в верховой борьбе за дальний навес Рамиреса. Гол Мамаева, победа «Краснодара» - всё это не вытекало из логики игры. Да, «Краснодар» провёл второй тайм заметно лучше себя самого, но играть хуже, чем в первом, такая команда просто вряд ли способна.
Матч упущенных возможностей
После пропущенного мяча ничего страшного с «Уралом» не происходило. Да, Газинский после углового попал в перекладину. Да, трудные минуты, когда соперник висел на ворот, были. Зато екатеринбуржцы могли пользоваться свободными зонами, которые предоставлял соперник.
Убойный момент при попустительстве Рамиреса и компании получил Димитров, но оставил Крицюку маленький шанс спасти. О прорыве Эль-Кабира уже было сказано. Пропущенный гол не сильно смутил уральцев. Они играли не так высоко, как в первом тайме, но всё равно были очень хороши в высоком прессинге и создавали острые ситуации даже без Бикфалви, который получил болезненный удар.
В концовке Эль-Кабир вовсе оказался перед воротами с возможностью обработать мяч и расстреливать, но тут «Краснодар» по-настоящему спас Марков. Похоже, Николай останется в основе, хотя его способности помогать в атаке вызывают большие сомнения. Но, судя по составу, даже Марков лучше нынешнего Шишкина. С Янбаевым расстались ещё до начала сезона.
Спайичу нельзя давать мяч
Повреждение, которое и предопределило замену Бикфалви, Эрик получил после того, как накрыл Спайича возле его штрафной. Затем Урош ещё раз отпустил от себя мяч возле штрафной, а дальше и вовсе вывел Егорычева 1 на 1, но пас получился всё же не таким удобным, как у Смолова неделю назад.
Для команды, много разыгрывающей мяч и играющей с высокой линией защиты непозволительно иметь такого косячника, каким сегодня предстал Спайич. Возможно, у него был плохой день и дальше он заиграет гораздо увереннее, но сегодня сербу просто нельзя было давать мяч. Впрочем, в эпизоде с травмой Бикфалви, он сам забрал его у соперника и отдал.
«Краснодар» не наиграл на победу
Если кратко, то в 1 тайме «Урал» был намного лучше, а во 2 – «Краснодар» играл немного лучше. Хотя по остроте екатеринбуржцы не уступили, просто у Мамаева получился удар, а у Димитрова – нет. Если в матче с «Анжи» можно было после изучения впечатляющей статистики ударов посмотреть нарезку моментов и не найти там остроты, то сегодня у «Урала» с этим был порядок.
Не знаю, насколько победа поможет Мусаеву укрепить свой авторитет и заставить игроков поверить в свои идеи, в свою игру. Поскольку игра эта у «Краснодара» снова не получилась. Хотя в психологическом плане успех, конечно, должен дать команде очень многое. И всё же хорошо, что в этот раз «быки» остались без квалификации еврокубков – в нынешнем своём состоянии они могли бы остаться без Лиги Европы второй год подряд.
А что же Смолов?
Фёдор теперь самая обсуждаемая фигура вне стадионов, а вот на поле Смолов был незаметен. Настолько, что в первоначальной версии статьи про него нет ни одного упоминания - пришлось уже в конце дописывать отдельный пункт. Формально Смолов сделал голевую передачу на Классона, но тот гол всё же сделал Перейра. Хотя лучший бомбардир прошлых чемпионатов молодец, что не испортил момент, как могли бы сделать другие нападающие.
В силовой борьбе Смолов никогда не был хорош, а удобные передачи до него доходили редко. Едва снова не привёз гол - Меркулов перехватил у него мяч и опасно пробил. Однако на этот раз команда выиграла, и у её капитана появился такой редкий в последнее время повод для радости.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ФК "Урал"
Надо что-то (кого-то) менять
Уровень игры в Казани не оставил Мураду Мусаеву выбора: его вариант состава очевидно не сработал, поэтому в Екатеринбурге тренер «Краснодара» пошёл на серьёзные изменения. Справа в защите Стоцкого заменил 33-летний Николай Марков, о существовании которого многие могли и забыть. Всё-таки Марков откуда-то из времён, где «Краснодар» был новичком премьер-лиги.
Стоцкий, в свою очередь, на этот раз расположился выше и заменил Мамаева. Также вместо Вандерсона вышел Классон, который остался в запасе в первом матче, возможно, из-за влияния чемпионата мира. Хотя на Виктора Мундиаль повлиял уж точно не так, как на Фёдора Смолова.
Парфёнов после поражения от «Анжи» сделал 2 изменения: Брызгалов вместо Динги в центре обороны и Бавин вместо Егорычева в центре полузащиты.
Дежавю
Рисунок игры в Казани был очевиден: «Рубин» должен был отдать мяч и искать свои шансы в контратаках, но вместо этого с первых минут врубил прессинг, прекрасно двигался, выбил соперника из колеи и быстро открыл счёт. «Урал» сделал более-менее всё то же самое, только забил ещё быстрее.
Ничего феерического придумывать не пришлось: Кулаков навесил, а Бикфалви в своём стиле замкнул головой. Эрик – не выдающийся гигант, но головой забивает постоянно, подключаясь в штрафную из глубины. Газинский бежал за румыном, он за него отвечал по позиции и ситуации, но просто не успел.
Ничего и никак
Такие слова приходили на ум, глядя на игру «Краснодара» в первом тайме. Роман Емельянов в перерыве отметил, что «Уралу» удалось удивить соперника частым использованием длинных передач и, как следствие, отсутствием обрезов из-за коротких. Но перевес «Урала» складывался из множества компонентов.
Хозяева отлично двигались. Они всегда успевали создать численное преимущество, поджать прессингом. Они грамотно располагались и собирали все подборы. Поскольку «Краснодар» почти всегда посылал мяч в борьбу, выигранные отскоки играли важнейшую роль.
«Быки» очень тяжело перекатывались в атаку. Порой Марков, Газинский просто допускали потери, когда большинство партнёров переходило на чужую половину. До Перейры Каборе и Газинский мяч доводили редко, но и тут Маурисио ждала «тёплая» встреча от Емельянова, отсутствие пространства и вариантов.
По сути, единственным способом добраться до чужих ворот были фланги, использование которых позволяло зарабатывать угловые. Рамирес получил достойного оппонента в виде Кулакова, поэтому легко разрывать не мог. После одного из стандартов, правда штрафного, момент возник у Газинского, но если бы Юрий сравнял счёт, это было бы нелогично. «Урал» смотрелся намного увереннее, симпатичнее, держал соперника вдали от своих ворот и очень его напрягал.
Стоцкому тяжело
Первую игру за «Краснодар» Дмитрий провёл справа в защите, а сейчас, как уже отмечалось, должен был содействовать атаке. Однако экс-уфимец выглядел оторванным от команды. Чуть-чуть удавалось взаимодействовать на фланге с Марковым, который вообще поднялся из команды ФНЛ и вряд ли здорово сыгран с новыми партнёрами. Но с другими полузащитниками Стоцкий почти не был связан, допустил много потерь и был логично заменён.
Универсализм Стоцкого – благо, но сейчас Дмитрию пока не нашли оптимальную позицию. Вполне возможно, движение продолжится: футболист может сыграть и в центре полузащиты. Проблемы в продвижении мяча могут вынудить Мусаева отказаться от пары опорников Газинский-Каборе в пользу более конструктивного футболиста. Хотя далеко не факт, что Стоцкий сможет проявить себя таковым.
Переворот результата, но не игры
Только после перерыва «Краснодар» смог показать какой-то футбол. Всё равно это была далеко не та команда, которая зажимает противника у штрафной и взламывает с помощью комбинаций. Таким получился быстрый гол, сделанный Перейрой и забитый Классоном. Так «Краснодар» провёл во втором тайме минут 10, но ничего страшного для «Урала» не происходило, если вынести за скобки угловой, после которого Газинский ударил в перекладину.
Замены Мусаев делал по позиции, и они не сильно меняли игру. Тот же Павел Мамаев, вышедший вместо Стоцкого, выглядел ничем не лучше Дмитрия. Более того, очень запомнилась глупая потеря, которая привела к проходу и опасному удару Эль-Кабира. Мамаев просто бросил мяч на свободное пространство, где не было никого из партнёров и привёз контратаку.
Но в конце концов именно Мамаев и стал героем, опередив Меркулова в верховой борьбе за дальний навес Рамиреса. Гол Мамаева, победа «Краснодара» - всё это не вытекало из логики игры. Да, «Краснодар» провёл второй тайм заметно лучше себя самого, но играть хуже, чем в первом, такая команда просто вряд ли способна.
Матч упущенных возможностей
После пропущенного мяча ничего страшного с «Уралом» не происходило. Да, Газинский после углового попал в перекладину. Да, трудные минуты, когда соперник висел на ворот, были. Зато екатеринбуржцы могли пользоваться свободными зонами, которые предоставлял соперник.
Убойный момент при попустительстве Рамиреса и компании получил Димитров, но оставил Крицюку маленький шанс спасти. О прорыве Эль-Кабира уже было сказано. Пропущенный гол не сильно смутил уральцев. Они играли не так высоко, как в первом тайме, но всё равно были очень хороши в высоком прессинге и создавали острые ситуации даже без Бикфалви, который получил болезненный удар.
В концовке Эль-Кабир вовсе оказался перед воротами с возможностью обработать мяч и расстреливать, но тут «Краснодар» по-настоящему спас Марков. Похоже, Николай останется в основе, хотя его способности помогать в атаке вызывают большие сомнения. Но, судя по составу, даже Марков лучше нынешнего Шишкина. С Янбаевым расстались ещё до начала сезона.
Спайичу нельзя давать мяч
Повреждение, которое и предопределило замену Бикфалви, Эрик получил после того, как накрыл Спайича возле его штрафной. Затем Урош ещё раз отпустил от себя мяч возле штрафной, а дальше и вовсе вывел Егорычева 1 на 1, но пас получился всё же не таким удобным, как у Смолова неделю назад.
Для команды, много разыгрывающей мяч и играющей с высокой линией защиты непозволительно иметь такого косячника, каким сегодня предстал Спайич. Возможно, у него был плохой день и дальше он заиграет гораздо увереннее, но сегодня сербу просто нельзя было давать мяч. Впрочем, в эпизоде с травмой Бикфалви, он сам забрал его у соперника и отдал.
«Краснодар» не наиграл на победу
Если кратко, то в 1 тайме «Урал» был намного лучше, а во 2 – «Краснодар» играл немного лучше. Хотя по остроте екатеринбуржцы не уступили, просто у Мамаева получился удар, а у Димитрова – нет. Если в матче с «Анжи» можно было после изучения впечатляющей статистики ударов посмотреть нарезку моментов и не найти там остроты, то сегодня у «Урала» с этим был порядок.
Не знаю, насколько победа поможет Мусаеву укрепить свой авторитет и заставить игроков поверить в свои идеи, в свою игру. Поскольку игра эта у «Краснодара» снова не получилась. Хотя в психологическом плане успех, конечно, должен дать команде очень многое. И всё же хорошо, что в этот раз «быки» остались без квалификации еврокубков – в нынешнем своём состоянии они могли бы остаться без Лиги Европы второй год подряд.
А что же Смолов?
Фёдор теперь самая обсуждаемая фигура вне стадионов, а вот на поле Смолов был незаметен. Настолько, что в первоначальной версии статьи про него нет ни одного упоминания - пришлось уже в конце дописывать отдельный пункт. Формально Смолов сделал голевую передачу на Классона, но тот гол всё же сделал Перейра. Хотя лучший бомбардир прошлых чемпионатов молодец, что не испортил момент, как могли бы сделать другие нападающие.
В силовой борьбе Смолов никогда не был хорош, а удобные передачи до него доходили редко. Едва снова не привёз гол - Меркулов перехватил у него мяч и опасно пробил. Однако на этот раз команда выиграла, и у её капитана появился такой редкий в последнее время повод для радости.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ФК "Урал"
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