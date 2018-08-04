Олег Кононов: у "Арсенала" была только одна хорошая атака

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения в матче 2-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) отметил, что его команде было тяжело выходить из-под высокого прессинга сине-бело-голубых.– Мы в большей степени проводили игру в обороне, – начал Кононов. – Предполагали, что "Зенит" своими действиями в атаке и в прессинге заставит нас обороняться. В целом, ребята соблюдали структуру, но нам не хватало точности передач и открываний для того, чтобы выходить в атаку и доводить дело до удара. По сути была только одна хорошая атака, когда Бакаев во втором тайме бил по воротам. Все равно хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов, будем совершенствовать свою игру.– Конечно, если бы я не видел его потенциал и прогресс в "Зените", то не обратил бы внимания на него. Он хорош в дриблинге, атакующий игрок. Ему нужно совершенствоваться.– В том эпизоде наш игрок нарушил правила, хотя, я думаю, там не надо было фолить. Но это ошибка линии защиты и, конечно, вратаря. Возможно, это системная ошибка. Нам было сложно играть в те минуты когда "Зенит" создавал моменты.