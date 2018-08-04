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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов: у "Арсенала" была только одна хорошая атака
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения в матче 2-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) отметил, что его команде было тяжело выходить из-под высокого прессинга сине-бело-голубых.
– Мы в большей степени проводили игру в обороне, – начал Кононов. – Предполагали, что "Зенит" своими действиями в атаке и в прессинге заставит нас обороняться. В целом, ребята соблюдали структуру, но нам не хватало точности передач и открываний для того, чтобы выходить в атаку и доводить дело до удара. По сути была только одна хорошая атака, когда Бакаев во втором тайме бил по воротам. Все равно хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов, будем совершенствовать свою игру.
– Что вы скажете об арендованном у "Зенита" Лесовом?
– Конечно, если бы я не видел его потенциал и прогресс в "Зените", то не обратил бы внимания на него. Он хорош в дриблинге, атакующий игрок. Ему нужно совершенствоваться.
– Почему "Арсенал" пропустил гол? Это ошибка вратаря?
– В том эпизоде наш игрок нарушил правила, хотя, я думаю, там не надо было фолить. Но это ошибка линии защиты и, конечно, вратаря. Возможно, это системная ошибка. Нам было сложно играть в те минуты когда "Зенит" создавал моменты.
"Спорт-Экспресс"
– Мы в большей степени проводили игру в обороне, – начал Кононов. – Предполагали, что "Зенит" своими действиями в атаке и в прессинге заставит нас обороняться. В целом, ребята соблюдали структуру, но нам не хватало точности передач и открываний для того, чтобы выходить в атаку и доводить дело до удара. По сути была только одна хорошая атака, когда Бакаев во втором тайме бил по воротам. Все равно хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов, будем совершенствовать свою игру.
– Что вы скажете об арендованном у "Зенита" Лесовом?
– Конечно, если бы я не видел его потенциал и прогресс в "Зените", то не обратил бы внимания на него. Он хорош в дриблинге, атакующий игрок. Ему нужно совершенствоваться.
– Почему "Арсенал" пропустил гол? Это ошибка вратаря?
– В том эпизоде наш игрок нарушил правила, хотя, я думаю, там не надо было фолить. Но это ошибка линии защиты и, конечно, вратаря. Возможно, это системная ошибка. Нам было сложно играть в те минуты когда "Зенит" создавал моменты.
"Спорт-Экспресс"
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