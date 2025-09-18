- Я доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной. В Кубке мы всё время получали за ошибки, сегодня всё произошло наоборот, - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" на последних минутах гол забил Кирилл Степанов. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9.
Главный тренер "Балтики" высказался о победе над ЦСКА
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (1:1 осн, 10:9 пен) в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"