- Дуглас почти десять лет живет в России, и получение паспорта — его личное дело. Он оформлял паспорт прежде всего для того, чтобы свободнее путешествовать, иметь возможность ездить в разные страны, - сказал Фрейтас Sport24.
Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре прошлого года, что позволило ему перестать считаться легионером в чемпионате Российской Премьер-Лиги.
В сентябре текущего года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии, из-за чего теперь снова считается легионером в РПЛ.
Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразильский защитник принял участие в 227 играх за сине-бело-голубых, забив 9 голов и отдав 34 голевых передачи.
Агент Сантоса рассказал, зачем игроку нужен российский паспорт
Агент защитника "Зенита" Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас поделился информацией, для чего игроку нужен российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"