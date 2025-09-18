Кантона призвал отстранить Израиль от международных соревнований, упомянув Россию

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона призвал отстранить сборную Израиля от международных соревнований, упомянув бан России.

Фото: РФС

- ФИФА и УЕФА отстранили Россию через четыре дня после начала конфликта на Украине. Сейчас прошло 716 дней с начала того, что Amnesty International назвала геноцидом, а Израилю по-прежнему разрешено участвовать. ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль, - сказал Кантона Haaretz.



Напомним, что с марта 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В сентябре наша национальная команда провела встречи с Иорданией, сыграв вничью 0:0, и Катаром, одержав победу 4:1.