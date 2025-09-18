Матчи Скрыть

Кубок России

ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Кантона призвал отстранить Израиль от международных соревнований, упомянув Россию

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона призвал отстранить сборную Израиля от международных соревнований, упомянув бан России.
Фото: РФС
- ФИФА и УЕФА отстранили Россию через четыре дня после начала конфликта на Украине. Сейчас прошло 716 дней с начала того, что Amnesty International назвала геноцидом, а Израилю по-прежнему разрешено участвовать. ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль, - сказал Кантона Haaretz.

Напомним, что с марта 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В сентябре наша национальная команда провела встречи с Иорданией, сыграв вничью 0:0, и Катаром, одержав победу 4:1.

