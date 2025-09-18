Матчи Скрыть

Кубок России

ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
3 - 0 3 0
Монако2 тайм
Копенгаген
1 - 0 1 0
Байер2 тайм
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Отстраненный от футбола за ставки игрок подал аппеляцию в CAS

Отстраненный от футбола за ставки нападающий Владимир Писарский подал апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Фото: "Чемпионат"
Об этом написала в своем телеграмм-канале футбольная правовая компания "Алетейя", которая представляет интересы игрока.

Владимир Писарский был отстранен от футбола за ставки до июля 2026 года. Последним профессиональным клубом российского нападающего был "Сочи". В прошлом сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забив 6 голов.

На данный момент Владимир Писарский выступает за "СКА-Ростов" в Медиалиге.

