Отстраненный от футбола за ставки игрок подал аппеляцию в CAS

Об этом написала в своем телеграмм-канале футбольная правовая компания "Алетейя", которая представляет интересы игрока.
Владимир Писарский был отстранен от футбола за ставки до июля 2026 года. Последним профессиональным клубом российского нападающего был "Сочи". В прошлом сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забив 6 голов.
На данный момент Владимир Писарский выступает за "СКА-Ростов" в Медиалиге.
Отстраненный от футбола за ставки нападающий Владимир Писарский подал апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Фото: "Чемпионат"