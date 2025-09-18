Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Станкович назвал причины поражения от "Ростова"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о поражении от "Ростова" (1:2) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
- Причиной можно назвать весь второй тайм, что было после перерыва. До этого мы могли забивать, были моменты. Большое количество замен можно объяснить тем, что у нас матчи стоят рядом, - сказал Станкович "Матч ТВ".

"Спартак" потерпел домашнее поражение от "Ростова" 1:2 в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличился Манфред Угальде. За "Ростов" голы забили Даниил Шанталий и Илья Вахания.

"Спартак" и "Ростов" не изменили позиций в группе С Пути РПЛ Кубка России, оставшись на втором и четвертом месте, соответственно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится