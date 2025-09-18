Станкович назвал причины поражения от "Ростова"

- Причиной можно назвать весь второй тайм, что было после перерыва. До этого мы могли забивать, были моменты. Большое количество замен можно объяснить тем, что у нас матчи стоят рядом, - сказал Станкович "Матч ТВ".
"Спартак" потерпел домашнее поражение от "Ростова" 1:2 в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличился Манфред Угальде. За "Ростов" голы забили Даниил Шанталий и Илья Вахания.
"Спартак" и "Ростов" не изменили позиций в группе С Пути РПЛ Кубка России, оставшись на втором и четвертом месте, соответственно.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о поражении от "Ростова" (1:2) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"