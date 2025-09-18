Матчи Скрыть

Кубок России

ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

Брюгге
3 - 0 3 0
Монако2 тайм
Копенгаген
1 - 0 1 0
Байер2 тайм
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Нападающий "Ахмата" высказался о главном тренере

Нападающий "Ахмата" Эгаш Касинтура оценил тренерские навыки Станислава Черчесова.
Фото: РИА Новости
- Мы прекрасно понимаем, насколько Черчесов сильный тренер. Когда Станислав Саламович только пришел, он начал работать над обороной, потому что до него мы много пропускали, - сказал Касинтура "Чемпионату".

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нем грозненцы не проигрывают в РПЛ - 2 победы и 3 ничьи.

На данный момент "Ахмат" занимает десятое место в РПЛ с 9 очками.

