Нападающий "Ахмата" высказался о главном тренере

- Мы прекрасно понимаем, насколько Черчесов сильный тренер. Когда Станислав Саламович только пришел, он начал работать над обороной, потому что до него мы много пропускали, - сказал Касинтура "Чемпионату".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нем грозненцы не проигрывают в РПЛ - 2 победы и 3 ничьи.
На данный момент "Ахмат" занимает десятое место в РПЛ с 9 очками.
Нападающий "Ахмата" Эгаш Касинтура оценил тренерские навыки Станислава Черчесова.
