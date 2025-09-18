- Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить, - сказал Челестини "Матч ТВ".
Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" на последних минутах гол забил Кирилл Степанов. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9.
Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от "Балтики"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от "Балтики" (1:1 осн, 9:10 пен) в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
