Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Талалаев высказался о судействе в матче с ЦСКА

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил судейство в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1 осн, 10:9 пен).
Фото: ФК "Балтика"
- Судейство великолепное, мне понравилось. Но мне не понравилось, что мы потеряли игрока. Когда этот арбитр судит, а это три игры, у нас уже минус пять футболистов, - сказал Талалаев "Матч ТВ".

Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч обслуживала судейская бригада Владислава Целовальникова. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" на последних минутах гол забил Кирилл Степанов. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится