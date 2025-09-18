- Судейство великолепное, мне понравилось. Но мне не понравилось, что мы потеряли игрока. Когда этот арбитр судит, а это три игры, у нас уже минус пять футболистов, - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч обслуживала судейская бригада Владислава Целовальникова. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" на последних минутах гол забил Кирилл Степанов. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9.
Талалаев высказался о судействе в матче с ЦСКА
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил судейство в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1 осн, 10:9 пен).
Фото: ФК "Балтика"