Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения...

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал о впечатлениях по поводу центрального матча второго тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» (0:0), отметил, что игрокам обеих команд не хватало изобретательности, а также поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния спартаковцев с греческим ПАОКом в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов.- Да, в этом, разумеется, есть логика. Понятно, что только два тура в чемпионате провели футболисты, понятно, что должны немножко втянуться. Но, конечно, хотелось бы более изобретательной игры. Особенно в завершающей стадии атак. Это всего лишь второй тур, и здесь, разумеется, больше можно говорить о физическом состоянии. Но обе команды обладают хорошим подбором футболистов. Это игроки, которые могут делать результат. И здесь — не знаю чем объяснить — пока мы не видим остро атакующего футбола. Тем не менее это две команды, являющиеся лидерами нашего футбола: одна стала чемпионом в прошлом году, другая — в нынешнем. Было много борьбы, и опять же, как я уже говорил, не хватало изобретательности. Но проблема заключается в том, что после чемпионата мира, на фоне этого турнира, где мы видели игру более высокого уровня, конечно, наш футбол не выглядит выигрышно.- Да, в любим случае плясать всегда надо от «печки». Конечно, здесь надо уделять больше внимания командным действиям в обороне Я думаю, что Юрий Павлович просто уверен в том, что команду в любом случае «прорвет»: атакующий потенциал - очень высокий. Еще не включились Миранчуки, далек пока от идеальной формы Фернандеш, хотя проблески есть, Фарфан еще находится не в тех кондициях — здесь, наверное, дело времени. Нужно время, чтобы все набрали форму, и проблем с забитыми мячами уже не будет. Поэтому Семин спокойно оценивает нынешнюю ситуацию. Да и вдаваться в панику сейчас нет никакого смысла.- Пока видно, что новый полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не в форме, ему нужно набирать ее. То, что он игрок высокого уровня — нет никаких сомнений: все-таки выступал за очень сильные клубы. Ему тоже нужно определенное время. Конечно, в матче со «Спартаком» многие ожидали от него большего. Но думаю, что именно физическая готовность не позволяет ему действовать на своем уровне. Что касается спартаковского защитника Жиго, то думаю, что на этом фоне он выделяется. Возможно, он уже застолбил за собой свое место, игрок он хорошего уровня. На данный момент, думаю, это серьезное усиление. Александру Ташаеву, чтобы проявить себя в «Спартаке» нужно время. Нужно свыкнуться с его нынешней позицией на поле. Все-таки сейчас он действует справа, слева — Промес. Тогда как в «Динамо» любимая позиция у Ташаева все-таки была слева. Плюс требования в «Спартаке» другие и класс игроков повыше. Тем не менее из троих названных игроков Жиго больше всех выделяется.- Пока, на сегодняшний момент, скажу, что «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Я просто, честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Но и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский «Базель», говорит сам за себя. Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. И, конечно же, «Спартак» всегда ставит перед собой самые высокие цели. Но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока не дотягивают.