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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео)
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов после поражения от "Оренбурга" во 2-м туре РПЛ. Специалист остался крайне недоволен игрой своих подопечных в обороне.
- "Крылья" пропустили оба гола со "второго этажа" и подали много угловых без толку. Также всего 4 раза сфолили, хотя много раз ситуация требовала фола. Почему плохо отработан этот приём?
- Приём борьбы?
- Нет, тактического фола.
- Давайте по первому. Была невнимательность, когда мы пропускали. Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок спокойно забивает. Что касается фолов, то мы пытаемся играть в футбол, мало нарушаем. Значит надо больше нарушать, чтобы выигрывать.
В футболе за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но в ответной контратаке, как вы говорите, никто не сфолил, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим. Пропустили третий гол - опять со стандарта, слишком просто.
- Почему Миляйлович так исполнил пенальти? Кто в команде штатный пенальтист?
- Это не он исполнил, это вратарь поймал. Это логично. Если человек бьет в угол, здесь не угадаешь. Это лотерея. Вспомните сборную Россию. Сейчас вратари умеют хорошо ловить пенальти. Что теперь на него все валить? Это стечение обстоятельств, но после этого удара мы проиграли игру. Однако любой футболист мог подойти и не забить.
- Он штатный пенальтист?
- У нас сейчас любой может ударить любой. В том году был Ятченко. А в данный момент пенальтиста нет.
- Как воспринимать этот результат? Это соперник реализовали свои моменты, а "Крылья" нет, или все-таки здесь разница в уровне?
- В уровне чего?
- В уровне команд. 0:3 - это стечение обстоятельств или отражение реальной ситуации?
- Мы слишком простые голы пропустили, чтобы говорить об уровне. Понимаю, если бы мы за центр поля не заходили. Да, во втором тайме соперник играл по результату, но мы создали очень хорошие подходы и имели момент. Думаю, это мы проиграли за счет своих ошибок. Нас никто не переиграл, не разыграл. Первый гол - ошибка центральных защитников, второй - контратака, третий - снова ошибка защитника, который не доиграл с Козловым. Не было такого, чтобы нас разыграли и создали стопроцентный момент. Дело не в уровне. Дело в наших ошибках.
- Канунников сегодня не попал в заявку. Когда его ждать на поле?
- У него надрыв задней поверхности, он пропустит три недели. Потому что человек не проходил сборы. Он с нами потренировался 10 дней. Мы на него рассчитывали, но травма в конце первого тайма - и всё. У нас играли несколько человек, у которых не все в порядке со здоровьем. Ланин играл на уколах, Мияйлович завтра уезжает на операцию. Есть проблемы.
За второй тайм я ребятам сказал спасибо. Где-то не получалось, "Оренбург" надёжно сыграл "вторым номером". Посмотрите антропометрические данные соперника - бесполезно подавать штрафные и угловые. 5-6 человек за 187 см.
- Сегодняшняя игра показала острейшую нехватку защитников, в запасе-то не было никого... Как-то этот вопрос будет решаться?
- Я об этом говорю давно.
- Наработок нет никаких?
- Нет футболистов. Играем теми ребятами, которые у нас есть. Они неплохо выглядят, если бы не эти детские ошибки. С ЦСКА выглядели неплохо, пусть ЦСКА создал несколько моментов. Там мы больше оборонялись. Здесь пропустили и пошли в атаку, и пропустили еще один гол психологически оказались не готовы. Нам нужно усиление, но в данный момент его нет.
- "Оренбург" обороняется всей командой, здесь нужно индивидуальное мастерство, чтобы вскрывать фланги. Корниленко получил ушиб, может у него трещина в ребре. Мы теряем футболистов на ровном месте одного задругим. Очень тяжело, когда мы играем вдоль и поперёк, тяжело создавать моменты. Надо обострять больше. Мы над этим работаем. Но сегодня мы добавили только в середине и контроле мяча. Очень тяжело вскрывать, когда 3 центральных защитников за 190. Значит, нужно было играть низом. Где-то проходили эти моменты, где-то - нет.
- Не показалось, что Ткачуку сегодня сильно мешали эмоции?
- У Дениса всегда они зашкаливают и иногда ему это мешает. Футболисты должны с эмоциями справляться. Если на это всегда сетовать, то ему будет очень тяжело играть. Нужно быть устойчивым психологически. Тогда он может перебороть ошибки, неудачные моменты, нужно копаться самому в себе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
- "Крылья" пропустили оба гола со "второго этажа" и подали много угловых без толку. Также всего 4 раза сфолили, хотя много раз ситуация требовала фола. Почему плохо отработан этот приём?
- Приём борьбы?
- Нет, тактического фола.
- Давайте по первому. Была невнимательность, когда мы пропускали. Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок спокойно забивает. Что касается фолов, то мы пытаемся играть в футбол, мало нарушаем. Значит надо больше нарушать, чтобы выигрывать.
В футболе за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но в ответной контратаке, как вы говорите, никто не сфолил, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим. Пропустили третий гол - опять со стандарта, слишком просто.
- Почему Миляйлович так исполнил пенальти? Кто в команде штатный пенальтист?
- Это не он исполнил, это вратарь поймал. Это логично. Если человек бьет в угол, здесь не угадаешь. Это лотерея. Вспомните сборную Россию. Сейчас вратари умеют хорошо ловить пенальти. Что теперь на него все валить? Это стечение обстоятельств, но после этого удара мы проиграли игру. Однако любой футболист мог подойти и не забить.
- Он штатный пенальтист?
- У нас сейчас любой может ударить любой. В том году был Ятченко. А в данный момент пенальтиста нет.
- Как воспринимать этот результат? Это соперник реализовали свои моменты, а "Крылья" нет, или все-таки здесь разница в уровне?
- В уровне чего?
- В уровне команд. 0:3 - это стечение обстоятельств или отражение реальной ситуации?
- Мы слишком простые голы пропустили, чтобы говорить об уровне. Понимаю, если бы мы за центр поля не заходили. Да, во втором тайме соперник играл по результату, но мы создали очень хорошие подходы и имели момент. Думаю, это мы проиграли за счет своих ошибок. Нас никто не переиграл, не разыграл. Первый гол - ошибка центральных защитников, второй - контратака, третий - снова ошибка защитника, который не доиграл с Козловым. Не было такого, чтобы нас разыграли и создали стопроцентный момент. Дело не в уровне. Дело в наших ошибках.
- Канунников сегодня не попал в заявку. Когда его ждать на поле?
- У него надрыв задней поверхности, он пропустит три недели. Потому что человек не проходил сборы. Он с нами потренировался 10 дней. Мы на него рассчитывали, но травма в конце первого тайма - и всё. У нас играли несколько человек, у которых не все в порядке со здоровьем. Ланин играл на уколах, Мияйлович завтра уезжает на операцию. Есть проблемы.
За второй тайм я ребятам сказал спасибо. Где-то не получалось, "Оренбург" надёжно сыграл "вторым номером". Посмотрите антропометрические данные соперника - бесполезно подавать штрафные и угловые. 5-6 человек за 187 см.
- Сегодняшняя игра показала острейшую нехватку защитников, в запасе-то не было никого... Как-то этот вопрос будет решаться?
- Я об этом говорю давно.
- Наработок нет никаких?
- Нет футболистов. Играем теми ребятами, которые у нас есть. Они неплохо выглядят, если бы не эти детские ошибки. С ЦСКА выглядели неплохо, пусть ЦСКА создал несколько моментов. Там мы больше оборонялись. Здесь пропустили и пошли в атаку, и пропустили еще один гол психологически оказались не готовы. Нам нужно усиление, но в данный момент его нет.
- "Оренбург" обороняется всей командой, здесь нужно индивидуальное мастерство, чтобы вскрывать фланги. Корниленко получил ушиб, может у него трещина в ребре. Мы теряем футболистов на ровном месте одного задругим. Очень тяжело, когда мы играем вдоль и поперёк, тяжело создавать моменты. Надо обострять больше. Мы над этим работаем. Но сегодня мы добавили только в середине и контроле мяча. Очень тяжело вскрывать, когда 3 центральных защитников за 190. Значит, нужно было играть низом. Где-то проходили эти моменты, где-то - нет.
- Не показалось, что Ткачуку сегодня сильно мешали эмоции?
- У Дениса всегда они зашкаливают и иногда ему это мешает. Футболисты должны с эмоциями справляться. Если на это всегда сетовать, то ему будет очень тяжело играть. Нужно быть устойчивым психологически. Тогда он может перебороть ошибки, неудачные моменты, нужно копаться самому в себе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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