Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Сенников отметил уровень махачкалинского "Динамо"

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением об игре команды с махачкалинским "Динамо" в 24 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
В воскресенье, 12 апреля, команды сыграли вничью 1:1. По мнению Сенникова, главному тренеру динамовцев Вадиму Евсееву удалось создать крепкий коллектив.

"Почему "Локомотив" проваливает матчи из нижней части таблицы, в том числе против "Динамо" Махачкала? Все борются, кто?то бьётся за выживание, у каждого свои задачи.

Евсеев создал хорошую команду, которую непросто обыграть. "Локомотиву", как и другим лидерам, было тяжело играть против махачкалинского "Динамо", — отметил Сенников в беседе с "Матч ТВ".

По итогам 24 туров махачкалинское "Динамо" с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 45 баллами располагается на третьей строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится