Стоцкий рассказал, от какой команды зависит итог чемпионской гонки в РПЛ

Бывший защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от заключительных матчей чемпионата России сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Краснодар"
После 24 туров лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги "Краснодар", набравший 53 очка, второе место с 52 баллами занимает "Зенит".

"До конца сезона осталось много матчей. Результат чемпионской гонки теперь зависит от "Краснодара". Если он будет терять очки, "Зенит" сможет этим воспользоваться.

У "Зенита" и "Краснодара" одинаково тяжёлый календарь в конце сезона", — отметил Стоцкий в беседе с Metaratings.

До конца чемпионата "Краснодару" и "Зениту" осталось провести по шесть матчей. "Быков" ждут противостояния с "Балтикой" (19.04, дома), "Спартаком" (23.04, в гостях), махачкалинским "Динамо" (26.04, дома), "Акроном" (03.05, в гостях), московским "Динамо" (11.05, в гостях) и "Оренбургом" (17.05, дома).

"Зенит" ждут матчи с "Динамо" Махачкала (19.04, в гостях), "Локомотивом" (22.04, в гостях), "Ахматом" (26.04, дома), ЦСКА (02.05, в гостях), "Сочи" (10.05, дома) и "Ростовом" (17.05, в гостях).

