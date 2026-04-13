Мамаев оценил календарь "Краснодара" и "Зенита" на конец чемпионата

"У "Краснодара" и "Зенита" одинаково непростой календарь в конце сезона. В этом компоненте ни у кого из них нет преимущества.
Всё идёт к тому, что чемпионская борьба продлится до последнего тура", — передаёт слова Мамаева Metaratings.
В 24 туре "Зенит" и "Краснодар" сыграли друг с другом вничью 1:1. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, сине-бело-голубые с 52 баллами занимают второе место.
В следующем туре питерцы сыграют в гостях с махачкалинским "Динамо", краснодарцы примут на своём поле "Балтику".