Мамаев оценил календарь "Краснодара" и "Зенита" на конец чемпионата

Бывший российский футболист Павел Мамаев поделился мнением о том, у кого из лидеров календарь заключительного отрезка тяжелее — "Краснодара" или "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Мамаева, преимущества нет ни у одного из этих коллективов.

"У "Краснодара" и "Зенита" одинаково непростой календарь в конце сезона. В этом компоненте ни у кого из них нет преимущества.

Всё идёт к тому, что чемпионская борьба продлится до последнего тура", — передаёт слова Мамаева Metaratings.

В 24 туре "Зенит" и "Краснодар" сыграли друг с другом вничью 1:1. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, сине-бело-голубые с 52 баллами занимают второе место.

В следующем туре питерцы сыграют в гостях с махачкалинским "Динамо", краснодарцы примут на своём поле "Балтику".

