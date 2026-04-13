Шишкин ответил, есть ли у "Спартака" шансы закончить сезон в топ-3

"Спартак" не может акцентировать внимание только на Кубке России или только на РПЛ. Он в любом матче с любым соперником играет только на победу вне зависимости от турнира и не станет делать акцент на каком-то одном соревновании.
При новом главном тренере игра "Спартака" наладилась — ресурсов для попадания в топ-3 РПЛ и победы в Кубке у клуба хватит", — отметил Шишкин в разговоре с Metaratings.
В воскресенье, 19 апреля, "Спартак" примет на своём поле грозненский "Ахмат" в рамках 25 тура чемпионата страны. В 24 туре красно-белые на выезде сыграли вничью 1:1 с "Ростовом".