Шишкин ответил, есть ли у "Спартака" шансы закончить сезон в топ-3

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением о том, как красно-белые могут завершить сезон 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
На данный момент команда с 42 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в Кубке России красно-белые вышли в финал Пути регионов.

"Спартак" не может акцентировать внимание только на Кубке России или только на РПЛ. Он в любом матче с любым соперником играет только на победу вне зависимости от турнира и не станет делать акцент на каком-то одном соревновании.

При новом главном тренере игра "Спартака" наладилась — ресурсов для попадания в топ-3 РПЛ и победы в Кубке у клуба хватит", — отметил Шишкин в разговоре с Metaratings.

В воскресенье, 19 апреля, "Спартак" примет на своём поле грозненский "Ахмат" в рамках 25 тура чемпионата страны. В 24 туре красно-белые на выезде сыграли вничью 1:1 с "Ростовом".

