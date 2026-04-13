Вратарь "Сочи" Дёгтев рассказал, о чём мечтает

"Это интересный вариант, мне близок такой путь. Я же знаком с Худяковым, мы пересекались в молодёжной сборной.
Рад за него, что он играет в еврокубках. Сам тоже мечтаю играть в Лиге Европы", — передаёт слова Дёгтева "Советский спорт".
Даниил Худяков выступает за "Штурм" с 2024 года. В текущем сезоне вратарь на данный момент провёл 5 матчей, в 3 из которых отыграл на ноль. В оставшихся двух поединках Худяков пропустил 6 мячей.
На счету Александра Дёгтева — 14 матчей, 33 пропущенных гола и 2 "сухих" поединка в сезоне 2025/26.