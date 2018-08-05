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Евгений Фролов в ответ на похвалы партнёров: Ян Облак, я понял, спасибо

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов поделился впечатлениями от игры с "Крыльями" (3:0).

- Как с вашей точки зрения смотрелся эпизод с пенальти? Знали, куда будет бить?

- Мне кажется, пенальти там не было. Падение там было достаточно спорное. А я просто удачно упал – в направлении мяча. Вот и все.

- Вы очень много моментов затащили. Можно сказать, что сегодня ваш день? И чувствуете ли вы себя героем?

- Нет. Вся команда победила. Я себя не выделяю. На самом деле моменты у моих ворот были не такие сложные. Главная задача была - не помешать себе, не допустить ошибку, как в матче со "Спартаком". Игра прошла с моей стороны именно так, как она должна была пройти.

- Было желание исправиться за неудачу в игре со "Спартаком"?

- Я бы не сказал, что желание реабилитироваться было. В первую очередь, было желание играть, играть красиво, постараться помочь команде. Это и получилось.

- Конкуренция со стороны Довбни подстегивает вас? В прошлом сезоне он круто играл в Премьер-Лиге, а сейчас он за вами, он второй вратарь.

- Ну у нас нет 1-го, 2-го и 3-го (в этот момент проходящие партнёры говорят Фролову, что он лучший, а Евгений отвечает: "Я понял, Ян Облак, спасибо" - прим. ред.). У нас есть вратарская бригада, которая помогает расти. У нас здоровая конкуренция. А выходит на поле стартовый состав. У нас команда, и это правильно.

- Не кажется, что этот чемпионат слабее по зрелищности, но равнее по уровню команд?

- Я бы не сказал, что слабее по зрелищности. Впереди очень много игр. Начало всегда такое непростое. Команды вкатятся и все пойдет. Еще назабивают свои мячи.

- В Оренбурге нет такого стадиона, как в Самаре. Хотелось бы вам иметь такую же арену и постоянно играть при большом количестве зрителей?

- У нас пусть небольшой стадион, но он всегда будет битком. Антураж, энергетика и крики – все будет у нас то же самое, как, например, здесь.
Теги: Фролов Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 19:49
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Яшин.Лев Иваныч.Какие тут вопросы)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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