Евгений Фролов в ответ на похвалы партнёров: Ян Облак, я понял, спасибо

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов поделился впечатлениями от игры с "Крыльями" (3:0).- Мне кажется, пенальти там не было. Падение там было достаточно спорное. А я просто удачно упал – в направлении мяча. Вот и все.- Нет. Вся команда победила. Я себя не выделяю. На самом деле моменты у моих ворот были не такие сложные. Главная задача была - не помешать себе, не допустить ошибку, как в матче со "Спартаком". Игра прошла с моей стороны именно так, как она должна была пройти.- Я бы не сказал, что желание реабилитироваться было. В первую очередь, было желание играть, играть красиво, постараться помочь команде. Это и получилось.- Ну у нас нет 1-го, 2-го и 3-го (в этот момент проходящие партнёры говорят Фролову, что он лучший, а Евгений отвечает: "Я понял, Ян Облак, спасибо" - прим. ред.). У нас есть вратарская бригада, которая помогает расти. У нас здоровая конкуренция. А выходит на поле стартовый состав. У нас команда, и это правильно.- Я бы не сказал, что слабее по зрелищности. Впереди очень много игр. Начало всегда такое непростое. Команды вкатятся и все пойдет. Еще назабивают свои мячи.- У нас пусть небольшой стадион, но он всегда будет битком. Антураж, энергетика и крики – все будет у нас то же самое, как, например, здесь.