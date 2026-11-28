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Факел
"Пару стендапов запишем". Глушенков пошутил о совместном выступлении с Соболевым
Вчера, 23:44
Нападающий "
Зенита
" Максим Глушенков после победы над
ЦСКА
(4:1) иронично отреагировал на предматчевое стендап-выступление Данила Кругового.
Фото: ФК "Зенит"
Незадолго до встречи 16-го тура РПЛ пресс-служба "армейцев" выпустила ролик "Stand Up про бывших", в котором экс-игрок петербуржцев затронул несколько тем, связанных с "
Зенитом
".
- Мы с Сашей (Соболевым) пойдём, пару стендапов запишем, - приводит слова Глушенкова пресс-служба "Зенита" в телеграм-канале.
Напомним, Круговой ранее публично критиковал Глушенкова за отношение к выступлениям за сборную России.
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Александр Соболев
Максим Глушенков
Зенит
Данил Круговой
ЦСКА
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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