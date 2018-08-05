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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Грушевский: переход Еременко в "Спартак" станет красно-белой тряпкой для коня
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможный приход в "Спартак" экс-полузащитника армейцев Романа Еременко.
– Для таких случаев есть универсальная формулировка: "Бог ему судья". Правда, мы говорим не о свершившемся переходе, а о публикации предположительного характера, – сказал Грушевский. – Она вызывает доверие, поскольку источник финский, хотя и в этой стране наверняка есть желтая пресса. Если Еременко подпишет контракт с красно-белыми, болельщики ЦСКА могут воспринять это болезненно, это будет красно-белая тряпка, только не для быка, а коня.
Армейский клуб отстаивал интересы Романа в судах, и помогал ему в ситуации, в которую он попал по собственной безответственности и глупости. Поэтому Еременко следовало в первую очередь явиться в ЦСКА, попросить второй шанс и извиниться за свой проступок. Финн этого пока не сделал – может быть, не испытывает угрызений совести. Опять же, бог ему судья. Впрочем, если он действительно выберет "Спартак", нужно сразу его проклинать? Я так делать не стану, хотя зуб на Романа у меня появится. Но вряд ли он вырастет до размеров слонового бивня.
Еще я не совсем понимаю, зачем "Спартаку" нужен этот футболист – там и так насыщенная полузащита. С точки зрения возвращения в большой футбол после двухлетнего простоя ЦСКА или какой-то иной клуб, в котором есть дефицит игроков атакующего типа, выглядели бы более логичным вариантом.
"Спорт-Экспресс"
– Для таких случаев есть универсальная формулировка: "Бог ему судья". Правда, мы говорим не о свершившемся переходе, а о публикации предположительного характера, – сказал Грушевский. – Она вызывает доверие, поскольку источник финский, хотя и в этой стране наверняка есть желтая пресса. Если Еременко подпишет контракт с красно-белыми, болельщики ЦСКА могут воспринять это болезненно, это будет красно-белая тряпка, только не для быка, а коня.
Армейский клуб отстаивал интересы Романа в судах, и помогал ему в ситуации, в которую он попал по собственной безответственности и глупости. Поэтому Еременко следовало в первую очередь явиться в ЦСКА, попросить второй шанс и извиниться за свой проступок. Финн этого пока не сделал – может быть, не испытывает угрызений совести. Опять же, бог ему судья. Впрочем, если он действительно выберет "Спартак", нужно сразу его проклинать? Я так делать не стану, хотя зуб на Романа у меня появится. Но вряд ли он вырастет до размеров слонового бивня.
Еще я не совсем понимаю, зачем "Спартаку" нужен этот футболист – там и так насыщенная полузащита. С точки зрения возвращения в большой футбол после двухлетнего простоя ЦСКА или какой-то иной клуб, в котором есть дефицит игроков атакующего типа, выглядели бы более логичным вариантом.
"Спорт-Экспресс"
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