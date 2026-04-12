Футболист "Краснодара" ответил , решится ли исход чемпионской гонки в матче с "Зенитом"

- Матч с "Зенитом" будет очень важным и для нас, и для соперника. Не думаю, что результат матча решит исход в борьбе за чемпионство. Но для нас игра важная, - цитирует Оласу "Чемпионат".
Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.
По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.