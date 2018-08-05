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Сергей Паршивлюк: ЦСКА сейчас совсем другая команда (видео)

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк подвел итоги матча с ЦСКА.

Напомним, Паршивлюк стал автором единственного гола в прошедшей игре.



- Получилось на выезде добиться победы над ЦСКА. В прошлом году им две игры проиграли. ЦСКА сейчас совсем другая команда, только строится, поначалу им будет тяжело. Мы довольны победой. Выполнили то, что планировали.

- Две игры - шесть очков. Какие ощущения?

- Нет ощущений. Мы идем от игры к игре. Сейчас порадуемся победе и забудем.

Rusfootball.info
Теги: Паршивлюк Ростов ЦСКА Rвидео
Сегодня, 21:33
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(2)
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Трезво, адекватно.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Серёга,снова пригвоздил конюшню под чутким руководством Валеры,просто МОЛОДЦЫ!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:40) #
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  •  (5)
online

мда, коникам тяжело придётся..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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