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Дмитрий Аленичев: "Енисей" прорвет в матче с ЦСКА

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал отсутствие забитых голов в первых двух турах РПЛ.

"У нас чемпион страны — "Локомотив" в двух играх не забивает. Поэтому, что о нас говорить?. Чемпионат стал сложнее.

Хотя, с другой стороны, все футболисты, которых мы взяли имеют опыт игр в Премьер-лиге. Поэтому то, что не забили в двух играх меня немного беспокоит. Думаю, что в следующей игре с ЦСКА нас прорвет", — приводит слова Аленичева пресс-служба "Енисея".
Теги: Енисей ЦСКА Аленичев
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, что в следующей игре с ЦСКА нас прорвет

Лишь бы не порвало...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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