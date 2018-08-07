Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Ханни недоволен своим положением в "Спартаке", он задумался об уходе из клуба

По информации алжирского издания Le Buteur, хавбек "Спартака" Софьян Ханни обеспокоен своим положением в московской команде.

В первых двух турах российской Премьер-Лиги алжирский футболист не выходил на поле. Особенно ярко он проявил свое недовольство после решения Массимо Карреры выпустить на замену Ивелина Попова, а не его в матче с "Локомотивом".

Издание сообщает, что если в ближайшее время хавбек не получит шансов закрепиться в основе красно-белых, он задумается об уходе.

Напомним, Ханни перешёл в "Спартак" зимой этого года из «Андерлехта». Во второй половине прошлого сезона 27-летний футболист провёл 7 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

Le Buteur
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 10:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
28
(7)
№28 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Что интересно, в самом интервью нет (и не могло быть) ни слова о Локо.

кстати там же его спрашивают о интересе клубов из Англии на, что отвечает я игрок Спартака и только пол года в клубе.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№27 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
отпустите и.попова в рубин ,если он вам не нужен. бердыев хотел его взять да каррера сказал -такая корова нужна самому smile
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
№26 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Источник - Лё Бутёр.
Тут всё ясно. Прохожу мимо


Что интересно, в самом интервью нет (и не могло быть) ни слова о Локо.
Спартак упоминается в связи с предсезонкой и огромным желанием сыграть с ним в ЛЧ второй год подряд.
Всё остальное вью - о сборных Алжира, (ай-яй-яй, не попали, а жаль), о сборной Бельгии и о Марезе.

Делайте выводы.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№25 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Источник - Лё Бутёр.
Тут всё ясно. Прохожу мимо
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№24 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сходил на первоисточник... Интервью от 16 июля. Какое недовольство, что не выпустили с Локо!!! Ткните носом, может не там смотрю )))
My Webpage
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№23 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Смотрящий
"Швейкова Контушовка"


Ну вообще- то, если быть точным- контушовкой уделывался Отто Кац)) Швейк предпочитал сливовицу.


Фельдкурату - фельдкуратово))
Но я про знаменитую чешскую контушовку с изображением ординарца 11-й маршевой роты.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№22 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Жаль если уйдет. Мог бы спокойно хоть сейчас заменить Промеса. Последний уже давно не тот, что был раньше. Пижонить начал, а может расстроен тем, что нет на него настоящего спроса в Европе.

нет старик, при всем желании, он этого не сможет сделать, он на порядок слабее Промеса, как голеадор, а учитывая, что он не очень вынослив, а ему уже 27, то расставаться с ним нужно без сожаления. это была бессмысленная покупка! дриблер и больше ничего...

я бы все же дал ему шанс. Вот если расставаться так это Жано, Попов. Оба легионеры, но очень среднего уровня даже для нашего чемпа. Тем более Жано хрустальный.

Жано все же в доску свой! и когда выходит на пле, играет как минимум не хуже Хани и языковых проблем у него нет! Попов, да, согласен, занимает чужое место, и вариант с выходом его на замены Глушаку, тоже скверный, т.к оба не достойны играть в основе в опорной зоне, там должен играть Тимофеев в паре с Фернандо, а Глушаков пока не наберет нормальную форму, на замены Тимофееву и Фернандо! а Попова нужно продавать, как и Хани, и Зе Луиша! вместо Зе Луиша лучше того же Смолова взять, он хоть во внутреннем чемпионате забивает!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Жаль если уйдет. Мог бы спокойно хоть сейчас заменить Промеса. Последний уже давно не тот, что был раньше. Пижонить начал, а может расстроен тем, что нет на него настоящего спроса в Европе.

нет старик, при всем желании, он этого не сможет сделать, он на порядок слабее Промеса, как голеадор, а учитывая, что он не очень вынослив, а ему уже 27, то расставаться с ним нужно без сожаления. это была бессмысленная покупка! дриблер и больше ничего...

я бы все же дал ему шанс. Вот если расставаться так это Жано, Попов. Оба легионеры, но очень среднего уровня даже для нашего чемпа. Тем более Жано хрустальный.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: cska1971
Цитата: Смотрящий
где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)
Судя по напиткам, в Словакии..


Ну как бы это распросраненные напитки по всем странам западных славян.

Контушовка- напиток польский. Любимый напиток польской шляхты в старину.

Боровичка- это да, чисто словацкая водка, настоянная на можжевельнике.

Сливовицу- гонят от Польши до Албании.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Жаль если уйдет. Мог бы спокойно хоть сейчас заменить Промеса. Последний уже давно не тот, что был раньше. Пижонить начал, а может расстроен тем, что нет на него настоящего спроса в Европе.

нет старик, при всем желании, он этого не сможет сделать, он на порядок слабее Промеса, как голеадор, а учитывая, что он не очень вынослив, а ему уже 27, то расставаться с ним нужно без сожаления. это была бессмысленная покупка! дриблер и больше ничего...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№18 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Смотрящий
"Швейкова Контушовка"


Ну вообще- то, если быть точным- контушовкой уделывался Отто Кац)) Швейк предпочитал сливовицу.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Беги глупец, иначе сгниешь!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Смотрящий
Понятно, значит, теперь Эскильстуна где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)


Ну почти)) немного севернее.))


Так-так...
"Швейкова Контушовка"...
А я думаю. куда Ванек и Паливец пропали...)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Смотрящий
где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)

Судя по напиткам, в Словакии...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№14 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: casabl
Питейный выбор одобряю.


Да и мне нравится. И друзья в восторге, когда привожу в подарок.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: casabl (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (2)

P. Holmberg,
Питейный выбор одобряю.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Смотрящий
Ты там, в Швеции, на "Абсолюте" банкуешь? )


Я не в Швеции)) у Абсолюту равнодушен. Есть поинтереснее напитки- контушовка, сливовица, боровичка...)))


Понятно, значит, теперь Эскильстуна где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)

Не пали молдаванина, работающего в Швеции.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Смотрящий
Понятно, значит, теперь Эскильстуна где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)


Ну почти)) немного севернее.))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Смотрящий
Ты там, в Швеции, на "Абсолюте" банкуешь? )


Я не в Швеции)) у Абсолюту равнодушен. Есть поинтереснее напитки- контушовка, сливовица, боровичка...)))


Понятно, значит, теперь Эскильстуна где -то в бывшей Югославии, судя по напиткам.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль если уйдет. Мог бы спокойно хоть сейчас заменить Промеса. Последний уже давно не тот, что был раньше. Пижонить начал, а может расстроен тем, что нет на него настоящего спроса в Европе.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (2)
online

ММВ,
soglasen! popov za dolgoe vremya ne dokazal svoyu sostoyatelnost!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Смотрящий
Ты там, в Швеции, на "Абсолюте" банкуешь? )


Я не в Швеции)) у Абсолюту равнодушен. Есть поинтереснее напитки- контушовка, сливовица, боровичка...)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Попова и жано отдайте! Ханни хороший игрок, он должен остаться и играть


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
А скоро еще и Ерема подтянется. Трансферная политика Спартака - самая абсурдная в РПЛ

Ты там, в Швеции, на "Абсолюте" банкуешь? )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:42) #
  • -9
  •  (15)

А скоро еще и Ерема подтянется. Трансферная политика Спартака - самая абсурдная в РПЛ


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:42) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Видимо, это взаимное желание


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Le Buteur пусть пишет о вратарях, коль так зовётся.
А Ханни с Каррерой сами разберутся, без берберов.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:40) #
  • +4
  •  (6)

Думаю не уйдёт
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.