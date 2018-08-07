Источник: Ханни недоволен своим положением в "Спартаке", он задумался об уходе из клуба

По информации алжирского издания Le Buteur, хавбек "Спартака" Софьян Ханни обеспокоен своим положением в московской команде.В первых двух турах российской Премьер-Лиги алжирский футболист не выходил на поле. Особенно ярко он проявил свое недовольство после решения Массимо Карреры выпустить на замену Ивелина Попова, а не его в матче с "Локомотивом".Издание сообщает, что если в ближайшее время хавбек не получит шансов закрепиться в основе красно-белых, он задумается об уходе.Напомним, Ханни перешёл в "Спартак" зимой этого года из «Андерлехта». Во второй половине прошлого сезона 27-летний футболист провёл 7 матчей в РПЛ и забил 2 гола.