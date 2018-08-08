"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова

#ктожеон? A post shared by ??? «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) on Aug 8, 2018 at 9:51am PDT

"Локомотив" намекнул, что скоро состав команды пополнит нападающий "Краснодара" Федор Смолов.В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью "ЦФ" - центрфорвард.