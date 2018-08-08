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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:10
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (1)
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (1)
20:02
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
18:15
Юрий Васильков: у Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России (2)
Юрий Васильков: у Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России (2)
18:08
Андрей Ещенко поддержал "Анжи" (2)
Андрей Ещенко поддержал "Анжи" (2)
15:20
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (9)
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (9)
15:07
Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции (9)
Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции (9)
13:45
"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории (14)
"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории (14)
12:46
Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке" (7)
Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке" (7)
12:20
Жена Мамаева: написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Там и встретила Пашу (30)
Жена Мамаева: написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Там и встретила Пашу (30)
"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова
"Локомотив" намекнул, что скоро состав команды пополнит нападающий "Краснодара" Федор Смолов.
В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью "ЦФ" - центрфорвард.
В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью "ЦФ" - центрфорвард.
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