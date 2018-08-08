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"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова

"Локомотив" намекнул, что скоро состав команды пополнит нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью "ЦФ" - центрфорвард.

#ктожеон?

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Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:15
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11
(3)
№11 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
лучше бы лега нормального купили

вы бы себе команду купили..

Цитата: GreatWhite999
Нууу...радоваться и тб , хвастаться, тут нечем. Этот мажор умножит атаку Локомотива на «Ноль».

главное вам парочку положит, а то и трёшку...вам о таких напах только мечтать wink
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Реал»
Пи..ец! На ху.. он нужен этот сдувшийся мажор?
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
наверное этот трансфер больше для девушек интересен!Мужская половина в Локо думаю сомнениями воспринимают переход


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: FANAT309903
а знаете! я рад! давай приходи посмотрим )

думаю, в Краснодаре тоже рады


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (6)
online

Да как- то не особо интересно. Игрок- нулевой. Только понты.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:51) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
лучше бы лега нормального купили

Лучше сами купите, а мы уже двух нормальных легов купили.
Претензии от болельщика ЦСКА - это очень мило)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
а знаете! я рад! давай приходи посмотрим )
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GreatWhite999
Этот мажор умножит атаку Локомотива на «Ноль».

Было бы что умножать...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
лучше бы лега нормального купили
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 20:19) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов второй Кокорин, позор футбола.
Регистрация: 5.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Нууу...радоваться и тб , хвастаться, тут нечем. Этот мажор умножит атаку Локомотива на «Ноль».


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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