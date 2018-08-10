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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бикфалви – лучший адресат для навесов в чемпионате. Но «Урал» опять не удержал победу
Правый фланг и навесы на гениального Бикфалви – уральское всё, Панченко в роли опорника, огорчивший бывшего тренера Марков и многое другое – Rusfootball.info разбирает стартовый матч 3-го тура.
Ведущего «Матч Премьер» не удивить ничем
Неделю назад я уже писал о выдающейся аналитической студии премиального канала «Матч Премьер», в которой ведущему Александру Аксёнову, получающему за эфир раз в 20 больше, чем я за эту статью, было лень посмотреть на состав «Уфы» в предыдущем матче и обнаружить в нём 3 изменения. Вместо этого Аксёнов сказал, что здесь без сюрпризов, «Уфа» приучила нас к стабильности состава и продолжил лить водичку.
Сегодня я включил трансляцию чуть заранее и первыми словами, которые я услышал из телевизора, было почти дословное повторение экспертизы Аксёнова недельной давности. Очень интересно было узнать, что «Урал» приучил нас к стабильности своего состава за многие годы. Открыть при подготовке к эфиру в день, когда у тебя один-единственный матч, страничку с составом прошлого матча? Обнаружить возвращение Бумаля в старт вместо Бавина? Сказать об отсутствии Эль-Кабира и выходе вместо него Евсеева? Нет, лучше напомнить, что каждый матч чемпионата обрамляют экспертные студии. Только вот зачем?
Состав «Динамо» был представлен не менее интересно: «Какие-то позиции тут, наверное, можно было бы поменять». Ладно хоть Андрей Кобелев указал на неправильно нарисованную расстановку – «Динамо» и с «Рубином» играло в 3 центральных защитника, и сегодня. Единственное изменение – Рауш сменил Морозова слева.
Бикфалви и основной приём
Впрочем, даже такой внимательный и профессиональный ведущий, как Александр Аксёнов, наверняка заметил приём, за счёт которого «Урал» в основном и созидает. Эрик Бикфалви обладает уникальный умением врываться в штрафную из глубины и выигрывать борьбу за мяч. Румын ростов 187 см быстр, юрок, техничен, отлично выбирает позицию, поэтому фланговым игрокам «Урала» нужно просто создавать ситуации для кроссов и навешивать. На руку было возвращение Бумаля, который умеет отдать нужную передачу.
Правый фланг «Урала» сегодня был намного сильнее левого. Меркулов не самый крутой игрок при поддержке атаки, а Евсеев Эль-Кабира заменил слабовато. Кулаков же напротив один из сильнейших атакующих защитников чемпионата. Кто-то, а он мог бы заменить Фернандеса в ЦСКА, из минусов только украинский паспорт. Димитров тоже обладает хорошей подачей, причём с левой ноги, поэтому смещается в центр и не мешает подключениям Дениса.
С навесов правого фланга «Урал» и создал оба опасных момента в первом тайме, с них он забил гол. Как и в матче с «Краснодаром», хозяева с первых минут понеслись вперёд и действовали именно через правую бровку. Неделю назад это привело к голу Бикфалви после навеса Кулакова, сегодня – к опаснейшему удару Эрика с его передачи, спас Шуньич.
Но у Димитрова сегодня находить Бикфалви получилось лучше: он здорово навесил на второй минуте, после чего Шунину пришлось выручать «Динамо». А вот во втором тайме подача Димитрова с левой прилетела на ногу румыну, сотворившему настоящий шедевр.
С таким партнёром функции Ильина сводятся, по сути, к отвлечению внимания защитников на себя.
(Не) опорник Панченко
Эволюция Кирилла началась вынужденно: в Туле Теттех получил красную уже на 5-й минуте и Панченко стал центральным хавбеком в паре с Самбой Соу. Судя по всему, Хохлову такой вариант понравился, ведь и с «Рубином», и с «Уралом» он поставил Панченко в центр поля.
У меня такой вариант использования Кирилла по-прежнему вызывает вопросы. Раньше все отмечали нездоровую нацеленность Панченко на удар. Бил футболист и сегодня, но с дальних и бесперспективных позиций, поскольку играл глубоко. Умной игры в пас он не продемонстрировал.
Проблемы в опорной зоне наблюдались как раз при подачах на Бикфалви. Эрик прибегал из глубины и открывался дальше от ворот, чем располагались центральные защитники. При этом Соу и Панченко держались очень высоко и никак партнёрам не помогали. Правда, на забитый мяч это не повлияло – там Бикфалви остался 1 на 1 с Козловым и шикарно с ним разобрался.
Черных – главный неудачник
При счёте 0:1 Фёдор в завершении сумбурной атаки неожиданно получил пас от Емельянова, который в подкате пытался совершить перехват, но Черных простил «Урал» и не сделал эту передачу голевой. Причём литовец находился в явном офсайде, от партнёров такого паса он бы не получил.
А в концовке, когда «Урал» понёсся вновь добывать преимущество, Черных прорвался к чужим воротам, правильно решил перебрасывать Годзюра, но угодил в штангу. Забивший в матче с «Рубином» Черных сегодня должен был оформлять дубль.
Замены Хохлова > замены Парфёнова
Во-первых, Хохлов делал не просто замены, он всё-таки перестроил схему и отказался от игры в 5 защитников. Не все тренеры так поступают даже когда проигрывают.
Не сказать, что перестроения кардинально улучшили игру: «Урал» угрожал атаками на пространстве, но результат они дали. Марков, получивший известность как раз под руководством Парфёнова, забил уже через 4 минуты после выхода на поле, причём голевой навес прилетел с фланга, куда специально для укрепления обороны Парфёнов выпустил Данцева, второго защитника на бровке. Но тот сместился в центре, а Меркулов не успел накрыть Козлова.
У Шуньича больше сэйвов, чем у Шунина
О спасении Тони на 9-й минуте уже упоминалось, а в концовке Шуньич ещё раз выручил свою команду. Беда снова пришла с правого фланга, от Кулакова и Димитрова, но если Рыкова Николай убрал на замахе, то босниец стоял до конца и не позволил расстрелять своего почти тёзку и почти однофамильца.
Если вы не успели к первому тайму, то правильно сделали
В пятницу вечером вы вполне могли начать смотреть игру не с начала, но таймы получились совсем разными. В первом смотреть было нечего: про навесы на Бикфалви я подробно рассказал, а креативная группа «Динамо» из Панченко-Соу-Жоаозиньо и Черных страдала от непонимания. Впрочем, страдала она до самого конца матча – гол Маркова получил внезапным и неожиданным.
«Урал» снова страдает от «джокеров», «Динамо» опять играет вничью
Игра продолжила тренды старта сезона. В 1 туре «Урал» пропустил от Паула Антона, во 2-м – от Мамаева, теперь вот от Маркова. Все трое выходили на замену по ходу встреч. Все эти матчи были домашними, во всех «Урал» играл лучше, но ни в одной не победил – сегодня удалось добыть только первое очко.
«Динамо» же продолжает действовать по заветам Юрия Сёмина: «Очко – тоже движение вперёд». Похоже, рекордам «Сатурна» в этом сезоне может прийти конец: «Динамо» играет вничью, даже если проводит весь матч в меньшинстве.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер "Урала"
Ведущего «Матч Премьер» не удивить ничем
Неделю назад я уже писал о выдающейся аналитической студии премиального канала «Матч Премьер», в которой ведущему Александру Аксёнову, получающему за эфир раз в 20 больше, чем я за эту статью, было лень посмотреть на состав «Уфы» в предыдущем матче и обнаружить в нём 3 изменения. Вместо этого Аксёнов сказал, что здесь без сюрпризов, «Уфа» приучила нас к стабильности состава и продолжил лить водичку.
Сегодня я включил трансляцию чуть заранее и первыми словами, которые я услышал из телевизора, было почти дословное повторение экспертизы Аксёнова недельной давности. Очень интересно было узнать, что «Урал» приучил нас к стабильности своего состава за многие годы. Открыть при подготовке к эфиру в день, когда у тебя один-единственный матч, страничку с составом прошлого матча? Обнаружить возвращение Бумаля в старт вместо Бавина? Сказать об отсутствии Эль-Кабира и выходе вместо него Евсеева? Нет, лучше напомнить, что каждый матч чемпионата обрамляют экспертные студии. Только вот зачем?
Состав «Динамо» был представлен не менее интересно: «Какие-то позиции тут, наверное, можно было бы поменять». Ладно хоть Андрей Кобелев указал на неправильно нарисованную расстановку – «Динамо» и с «Рубином» играло в 3 центральных защитника, и сегодня. Единственное изменение – Рауш сменил Морозова слева.
Бикфалви и основной приём
Впрочем, даже такой внимательный и профессиональный ведущий, как Александр Аксёнов, наверняка заметил приём, за счёт которого «Урал» в основном и созидает. Эрик Бикфалви обладает уникальный умением врываться в штрафную из глубины и выигрывать борьбу за мяч. Румын ростов 187 см быстр, юрок, техничен, отлично выбирает позицию, поэтому фланговым игрокам «Урала» нужно просто создавать ситуации для кроссов и навешивать. На руку было возвращение Бумаля, который умеет отдать нужную передачу.
Правый фланг «Урала» сегодня был намного сильнее левого. Меркулов не самый крутой игрок при поддержке атаки, а Евсеев Эль-Кабира заменил слабовато. Кулаков же напротив один из сильнейших атакующих защитников чемпионата. Кто-то, а он мог бы заменить Фернандеса в ЦСКА, из минусов только украинский паспорт. Димитров тоже обладает хорошей подачей, причём с левой ноги, поэтому смещается в центр и не мешает подключениям Дениса.
С навесов правого фланга «Урал» и создал оба опасных момента в первом тайме, с них он забил гол. Как и в матче с «Краснодаром», хозяева с первых минут понеслись вперёд и действовали именно через правую бровку. Неделю назад это привело к голу Бикфалви после навеса Кулакова, сегодня – к опаснейшему удару Эрика с его передачи, спас Шуньич.
Но у Димитрова сегодня находить Бикфалви получилось лучше: он здорово навесил на второй минуте, после чего Шунину пришлось выручать «Динамо». А вот во втором тайме подача Димитрова с левой прилетела на ногу румыну, сотворившему настоящий шедевр.
С таким партнёром функции Ильина сводятся, по сути, к отвлечению внимания защитников на себя.
(Не) опорник Панченко
Эволюция Кирилла началась вынужденно: в Туле Теттех получил красную уже на 5-й минуте и Панченко стал центральным хавбеком в паре с Самбой Соу. Судя по всему, Хохлову такой вариант понравился, ведь и с «Рубином», и с «Уралом» он поставил Панченко в центр поля.
У меня такой вариант использования Кирилла по-прежнему вызывает вопросы. Раньше все отмечали нездоровую нацеленность Панченко на удар. Бил футболист и сегодня, но с дальних и бесперспективных позиций, поскольку играл глубоко. Умной игры в пас он не продемонстрировал.
Проблемы в опорной зоне наблюдались как раз при подачах на Бикфалви. Эрик прибегал из глубины и открывался дальше от ворот, чем располагались центральные защитники. При этом Соу и Панченко держались очень высоко и никак партнёрам не помогали. Правда, на забитый мяч это не повлияло – там Бикфалви остался 1 на 1 с Козловым и шикарно с ним разобрался.
Черных – главный неудачник
При счёте 0:1 Фёдор в завершении сумбурной атаки неожиданно получил пас от Емельянова, который в подкате пытался совершить перехват, но Черных простил «Урал» и не сделал эту передачу голевой. Причём литовец находился в явном офсайде, от партнёров такого паса он бы не получил.
А в концовке, когда «Урал» понёсся вновь добывать преимущество, Черных прорвался к чужим воротам, правильно решил перебрасывать Годзюра, но угодил в штангу. Забивший в матче с «Рубином» Черных сегодня должен был оформлять дубль.
Замены Хохлова > замены Парфёнова
Во-первых, Хохлов делал не просто замены, он всё-таки перестроил схему и отказался от игры в 5 защитников. Не все тренеры так поступают даже когда проигрывают.
Не сказать, что перестроения кардинально улучшили игру: «Урал» угрожал атаками на пространстве, но результат они дали. Марков, получивший известность как раз под руководством Парфёнова, забил уже через 4 минуты после выхода на поле, причём голевой навес прилетел с фланга, куда специально для укрепления обороны Парфёнов выпустил Данцева, второго защитника на бровке. Но тот сместился в центре, а Меркулов не успел накрыть Козлова.
У Шуньича больше сэйвов, чем у Шунина
О спасении Тони на 9-й минуте уже упоминалось, а в концовке Шуньич ещё раз выручил свою команду. Беда снова пришла с правого фланга, от Кулакова и Димитрова, но если Рыкова Николай убрал на замахе, то босниец стоял до конца и не позволил расстрелять своего почти тёзку и почти однофамильца.
Если вы не успели к первому тайму, то правильно сделали
В пятницу вечером вы вполне могли начать смотреть игру не с начала, но таймы получились совсем разными. В первом смотреть было нечего: про навесы на Бикфалви я подробно рассказал, а креативная группа «Динамо» из Панченко-Соу-Жоаозиньо и Черных страдала от непонимания. Впрочем, страдала она до самого конца матча – гол Маркова получил внезапным и неожиданным.
«Урал» снова страдает от «джокеров», «Динамо» опять играет вничью
Игра продолжила тренды старта сезона. В 1 туре «Урал» пропустил от Паула Антона, во 2-м – от Мамаева, теперь вот от Маркова. Все трое выходили на замену по ходу встреч. Все эти матчи были домашними, во всех «Урал» играл лучше, но ни в одной не победил – сегодня удалось добыть только первое очко.
«Динамо» же продолжает действовать по заветам Юрия Сёмина: «Очко – тоже движение вперёд». Похоже, рекордам «Сатурна» в этом сезоне может прийти конец: «Динамо» играет вничью, даже если проводит весь матч в меньшинстве.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер "Урала"
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