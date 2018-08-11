Олег Кузьмин: завершил карьеру и решил сосредоточиться на учебе

Экс-защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин принял решение завершить карьеру футболиста.- Возраст уже приличный. Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть. Поэтому решил сосредоточиться на учебе, на получении тренерской лицензии. Пока в планах тренерская работа.- Да, в декабре у нас экзамены в ВШТ.- Таких договоренностей не было.