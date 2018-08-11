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Олег Кузьмин: завершил карьеру и решил сосредоточиться на учебе

Экс-защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин принял решение завершить карьеру футболиста.

- Почему решили закончить карьеру?

- Возраст уже приличный. Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть. Поэтому решил сосредоточиться на учебе, на получении тренерской лицензии. Пока в планах тренерская работа.

- Вы уже учитесь?

- Да, в декабре у нас экзамены в ВШТ.

- С "Рубином" не было договоренности, что будете работать тренером в клубе?

- Таких договоренностей не было.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кузьмин
Сегодня, 19:44
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