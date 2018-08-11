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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Олег Кузьмин: завершил карьеру и решил сосредоточиться на учебе
Экс-защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин принял решение завершить карьеру футболиста.
- Почему решили закончить карьеру?
- Возраст уже приличный. Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть. Поэтому решил сосредоточиться на учебе, на получении тренерской лицензии. Пока в планах тренерская работа.
- Вы уже учитесь?
- Да, в декабре у нас экзамены в ВШТ.
- С "Рубином" не было договоренности, что будете работать тренером в клубе?
- Таких договоренностей не было.
"Спорт-Экспресс"
- Почему решили закончить карьеру?
- Возраст уже приличный. Конечно, были варианты продолжения карьеры, но не было нормальных предложений, чтобы дальше играть. Поэтому решил сосредоточиться на учебе, на получении тренерской лицензии. Пока в планах тренерская работа.
- Вы уже учитесь?
- Да, в декабре у нас экзамены в ВШТ.
- С "Рубином" не было договоренности, что будете работать тренером в клубе?
- Таких договоренностей не было.
"Спорт-Экспресс"
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