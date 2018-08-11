Каррера не умеет играть против автобусов. "Анжи" сам виноват в поражении

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:10
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Вчера, 23:51
Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой! (6)
Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой! (6)
Вчера, 23:45
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
Вчера, 23:27
"Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" (7)
"Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" (7)
Вчера, 21:54
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (6)
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (6)
Вчера, 21:53
Массимо Каррера: подписать Еременко была идея Федуна. Это его один из любимых игроков (23)
Массимо Каррера: подписать Еременко была идея Федуна. Это его один из любимых игроков (23)
Вчера, 21:26
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (23)
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (23)
Вчера, 21:17
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (35)
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (35)
Вчера, 21:05
Киевский "Арсенал" объявил о переходе Ебли (17)
Киевский "Арсенал" объявил о переходе Ебли (17)
Вчера, 20:19
"Локомотив" внес Хеведеса в заявку на сезон
"Локомотив" внес Хеведеса в заявку на сезон
Вчера, 20:06
"Монако" в отсутствии Головина обыграл "Нант"
"Монако" в отсутствии Головина обыграл "Нант"
Вчера, 20:01
Из твиттера "Енисея" удалена запись с возмущением судейством (5)
Из твиттера "Енисея" удалена запись с возмущением судейством (5)
Вчера, 19:45
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (7)
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (7)
Вчера, 19:26
Виктор Гончаренко: Набабкин подвёл команду (видео) (4)
Виктор Гончаренко: Набабкин подвёл команду (видео) (4)
Вчера, 19:13
"Челси" обыграл "Хаддерсфилд" в первом туре премьер-лиги (1)
"Челси" обыграл "Хаддерсфилд" в первом туре премьер-лиги (1)
Вчера, 19:02
Дмитрий Аленичев: сами виноваты, что не удержали преимущество (1)
Дмитрий Аленичев: сами виноваты, что не удержали преимущество (1)
Вчера, 18:47
Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионате России (1)
Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионате России (1)
Вчера, 17:42
Деле Алли: было важно начать сезон с победы
Деле Алли: было важно начать сезон с победы
Вчера, 17:35
Виктор Гончаренко проводит 100-й матч в РПЛ
Виктор Гончаренко проводит 100-й матч в РПЛ
Вчера, 17:08
В Оренбурге открыли скульптуру в честь Юрия Семина (3)
В Оренбурге открыли скульптуру в честь Юрия Семина (3)
Вчера, 17:05
"Зенит" может отказаться от покупки Лаксальта (3)
"Зенит" может отказаться от покупки Лаксальта (3)
Вчера, 16:42
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Ньюкасл"
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Ньюкасл"
Вчера, 16:21
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (14)
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (14)
Вчера, 16:02
"Енисей" назвал состав на игру с ЦСКА
"Енисей" назвал состав на игру с ЦСКА
Вчера, 15:49
Сергей Гуренко: у "Зенита" есть разрыв в линиях (3)
Сергей Гуренко: у "Зенита" есть разрыв в линиях (3)
Вчера, 15:34
"Енисей" – ЦСКА: Эрнандес остался в запасе армейцев (8)
"Енисей" – ЦСКА: Эрнандес остался в запасе армейцев (8)
Вчера, 15:24
Президент "Анжи": долги выросли до 248 млн рублей (3)
Президент "Анжи": долги выросли до 248 млн рублей (3)
Вчера, 15:10
Марко Налетилич: Влашич будет очень хорош для РПЛ (2)
Марко Налетилич: Влашич будет очень хорош для РПЛ (2)
Вчера, 15:03
Артур Юсупов: постараемся огорчить "Крылья Советов" (2)
Артур Юсупов: постараемся огорчить "Крылья Советов" (2)
Вчера, 14:26
Защитник сборной Исландии стал игроком "Краснодара" (3)
Защитник сборной Исландии стал игроком "Краснодара" (3)
Вчера, 14:26
Агент: переход Промеса в "Милан" маловероятен (3)
Агент: переход Промеса в "Милан" маловероятен (3)
Каррера не умеет играть против автобусов. "Анжи" сам виноват в поражении
"Спартак" чуть не потерял очки против "Анжи", который заканчивал матч вдевятером. К Каррере много вопросов.
"Спартак" почти не угрожал воротам Дюпина
"СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне показал всем аутсайдерам чемпионата, как надо играть против красно-белых. Максимальная компактность в обороне; подстраховка защитника, играющего против Промеса; опорники, не позволяющие бить со средней дистанции. Когда команда играет таким образом, у "Спартака" появляются огромные проблемы. А если еще у соперника есть быстрые футболисты, способные убежать в контру, так тут красно-белые вообще могут потерпеть крах. Но в прошлом сезоне Каррера все списывал на плохую реализацию. И действительно – "Спартак" против соперников, у которых линия обороны располагается в шаге от линии ворот, выходил по бразильской схеме 4-2-4 и прилично созидал.
На этот раз Массимо решил подстраховаться. Он отрядил в опорную зону Зобнина, над которым расположились Глушаков и Ханни. Видимо, итальянец рассчитывал, что алжирец в первом матче в сезоне начнет феерить и креативить. Но Ханни не хватало ни физических кондиций, ни взаимопонимания с партнерами. Глушаков комбинировал еще меньше, да и в движении спартаковский капитан вообще не убедил. Промес и Ташаев менялись флангами, но запутать защитников "Анжи" так и не сумели. А Зе был однозначно не лучшим выбором Карреры. Адриано в таких матчах способен за счет движения оставлять партнерам свободные пространства, уводить за собой защитников, а Зе чаще стоял на месте, ожидая высокой подачи. Да, один из навесов на него он превратил в гол, но тогда уже на поле не было Белорукова, который закрыл до этого кабовердинца.
В итоге, до удалений "Спартак" практически не создал ни одного опасного момента. Пара неплохих ударов из-за пределов штрафной, которые Дюпин контролировал. Сыграй "Спартак" в 4 форварда, как бывало раньше, "Анжи" долго выдержать давления бы не смог. А так зрители смотрели на красно-белое мучение, даже не походящее на навал. Будь Понсе чуть мудрее (или хотя бы поджал одну ногу), а Белоруков чуть спокойнее в разговорах с судьями, то одно очко махачкалинцы бы увезли из Москвы.
Крайние защитники "Спартака" не тянут
Этот тезис уже порос паутиной и его даже вспоминать – дурной тон. Но стагнация Комбарова теперь видна даже на фоне еле-еле дышащего "Анжи". Из 120 передач Комбарова в матче 109 были точными. Вроде бы неплохая статистика – 91 процент точных пасов. Но эти 11 неточных были как раз впереди или выполнялись в форме забросов. Дмитрию еще повезло, что у "Анжи" не оказалось в составе резвого игрока, типа Бериши. Ведь если Комбаров забирается к чужой лицевой, ждать от него быстрого возвращения назад не стоит.
К Рассказову претензий не меньше. Но у него есть одна отмазка – он впервые играл за "Спартак" в основе на взрослом уровне. И для новичка факт, что он ничего не привез к воротам Максименко, - уже успех. Тому же Петковичу в дебютной встрече это не удавалось. Но в созидании Рассказов был слаб, как и его партнер слева. Николай затягивал с передачами, подолгу принимал решения, открывался невпопад. Да и в отбор молодой футболист не всегда успевал. Его замена на Самедова была логичным решением Карреры.
Странно, что на эти позиции "Спартак" не ищет новых игроков? Или ищет, но не находит?
Зобнин – лучший игрок "Спартака". Хотя пропустил всю предсезонку
Удивительное дело. Роман Зобнин (вместе с Самедовым и Кутеповым) отдыхал больше других партнеров по команде, но готов оказался полностью готовым к сезону. Полузащитник "Спартака" против "Анжи" играл box-to-box. Точнее, Каррера выставил его в опорной зоне, но уже ближе к середине первого тайма стало понятно, что против таких махачкалинцев держать опорника не стоит. При этом у Романа 3 отбора, 1 удар в створ и 89 процентов точных передач. Если бы не прорыв по центру Зобнина, то никакого второго удаления у "Анжи" не случилось, и вряд ли бы "Спартак" забил победный гол.
Еще один приличный матч на свой счет записал Самуэль Жиго. И это удивляет еще больше. У "Спартака" нет такого массового возвращения игроков, как в "Зените", все усиления точечны. Но при этом лучше всех играют новички (Зобнина, по сути, пропустивший сборы, тоже можно назвать новеньким на старте). И это вопрос к тренерскому штабу – где наигранные связи, где комбинации, где стеночки-забегания? Что вообще отрабатывалось на сборах?
Максименко – третий матч чемпионата на "ноль"
Если отбросить матч в Салониках, давайте вспомним, сколько опасных моментов было у ворот "Спартака" за 3 игры в чемпионате? Заблокированный Поповым удар "Оренбурга" – раз, угловой "Локомотива" – два. И все. Когда последний раз такое было в чемпионате, что "Спартаку" удавалось надежно охранять свою рамку? И не стоит сразу говорить об уровне соперников в первых турах. В прошлом сезоне красно-белые легко получали от махачкалинцев атаку 3 в 1. Поэтому у Карреры наконец-то получилось сделать то, ради чего его приглашали в штаб Аленичева. Защита в рамках чемпионата работает.
Понятно, что сегодня у Максименко работы совсем не было (1 удар от "Анжи" и тот мимо). Но трехматчевая сухая серия должна добавить уверенности молодому киперу. Без ошибок, как в матче с ПАОКом, не обойтись. Но и посыпать голову пеплом после того ляпа Максименко не стоит. Когда вернется в строй Селихов, то ему надо будет постараться, чтобы выиграть конкуренцию у более юного Александра.
К судьям нет претензий
2 удаления в составе одной команды всегда вызывают конспирологические мнения о работе арбитра. Но если отложить в сторону все клубные пристрастия и взглянуть на фолы, за которые игроки "Анжи" увидели перед собой красный свет, то к судейству не появится никаких вопросов. Нарушение Понсе было очень грубым, подкат двумя ногами вперед – это всегда риск нанести травму. А судьи должны пресекать попытки причинить вред здоровью футболистов.
Белоруков был сам виноват в своем удалении. Зачем он пошел в спор с арбитром после штрафного в первом тайме? Ведь фол на Глушакове был очевидным для всех. А Белоруков – это не Вернблум. Ему такая манера беседы не идет. Вторая карточка – срыв опасной атаки. За спиной Белорукова зияла дыра в обороне, Зобнина кровь из носа надо было валять.
Решения арбитра повлияли на исход встречи. Но судья не ошибся ни разу. И вообще можно считать, что ему достался несложный матч. В отличие, от "Спартака", которому в равных составах было никак не выиграть.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"Спартак" почти не угрожал воротам Дюпина
"СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне показал всем аутсайдерам чемпионата, как надо играть против красно-белых. Максимальная компактность в обороне; подстраховка защитника, играющего против Промеса; опорники, не позволяющие бить со средней дистанции. Когда команда играет таким образом, у "Спартака" появляются огромные проблемы. А если еще у соперника есть быстрые футболисты, способные убежать в контру, так тут красно-белые вообще могут потерпеть крах. Но в прошлом сезоне Каррера все списывал на плохую реализацию. И действительно – "Спартак" против соперников, у которых линия обороны располагается в шаге от линии ворот, выходил по бразильской схеме 4-2-4 и прилично созидал.
На этот раз Массимо решил подстраховаться. Он отрядил в опорную зону Зобнина, над которым расположились Глушаков и Ханни. Видимо, итальянец рассчитывал, что алжирец в первом матче в сезоне начнет феерить и креативить. Но Ханни не хватало ни физических кондиций, ни взаимопонимания с партнерами. Глушаков комбинировал еще меньше, да и в движении спартаковский капитан вообще не убедил. Промес и Ташаев менялись флангами, но запутать защитников "Анжи" так и не сумели. А Зе был однозначно не лучшим выбором Карреры. Адриано в таких матчах способен за счет движения оставлять партнерам свободные пространства, уводить за собой защитников, а Зе чаще стоял на месте, ожидая высокой подачи. Да, один из навесов на него он превратил в гол, но тогда уже на поле не было Белорукова, который закрыл до этого кабовердинца.
В итоге, до удалений "Спартак" практически не создал ни одного опасного момента. Пара неплохих ударов из-за пределов штрафной, которые Дюпин контролировал. Сыграй "Спартак" в 4 форварда, как бывало раньше, "Анжи" долго выдержать давления бы не смог. А так зрители смотрели на красно-белое мучение, даже не походящее на навал. Будь Понсе чуть мудрее (или хотя бы поджал одну ногу), а Белоруков чуть спокойнее в разговорах с судьями, то одно очко махачкалинцы бы увезли из Москвы.
Крайние защитники "Спартака" не тянут
Этот тезис уже порос паутиной и его даже вспоминать – дурной тон. Но стагнация Комбарова теперь видна даже на фоне еле-еле дышащего "Анжи". Из 120 передач Комбарова в матче 109 были точными. Вроде бы неплохая статистика – 91 процент точных пасов. Но эти 11 неточных были как раз впереди или выполнялись в форме забросов. Дмитрию еще повезло, что у "Анжи" не оказалось в составе резвого игрока, типа Бериши. Ведь если Комбаров забирается к чужой лицевой, ждать от него быстрого возвращения назад не стоит.
К Рассказову претензий не меньше. Но у него есть одна отмазка – он впервые играл за "Спартак" в основе на взрослом уровне. И для новичка факт, что он ничего не привез к воротам Максименко, - уже успех. Тому же Петковичу в дебютной встрече это не удавалось. Но в созидании Рассказов был слаб, как и его партнер слева. Николай затягивал с передачами, подолгу принимал решения, открывался невпопад. Да и в отбор молодой футболист не всегда успевал. Его замена на Самедова была логичным решением Карреры.
Странно, что на эти позиции "Спартак" не ищет новых игроков? Или ищет, но не находит?
Зобнин – лучший игрок "Спартака". Хотя пропустил всю предсезонку
Удивительное дело. Роман Зобнин (вместе с Самедовым и Кутеповым) отдыхал больше других партнеров по команде, но готов оказался полностью готовым к сезону. Полузащитник "Спартака" против "Анжи" играл box-to-box. Точнее, Каррера выставил его в опорной зоне, но уже ближе к середине первого тайма стало понятно, что против таких махачкалинцев держать опорника не стоит. При этом у Романа 3 отбора, 1 удар в створ и 89 процентов точных передач. Если бы не прорыв по центру Зобнина, то никакого второго удаления у "Анжи" не случилось, и вряд ли бы "Спартак" забил победный гол.
Тепловая карта перемещений Романа Зобнина
Еще один приличный матч на свой счет записал Самуэль Жиго. И это удивляет еще больше. У "Спартака" нет такого массового возвращения игроков, как в "Зените", все усиления точечны. Но при этом лучше всех играют новички (Зобнина, по сути, пропустивший сборы, тоже можно назвать новеньким на старте). И это вопрос к тренерскому штабу – где наигранные связи, где комбинации, где стеночки-забегания? Что вообще отрабатывалось на сборах?
Максименко – третий матч чемпионата на "ноль"
Если отбросить матч в Салониках, давайте вспомним, сколько опасных моментов было у ворот "Спартака" за 3 игры в чемпионате? Заблокированный Поповым удар "Оренбурга" – раз, угловой "Локомотива" – два. И все. Когда последний раз такое было в чемпионате, что "Спартаку" удавалось надежно охранять свою рамку? И не стоит сразу говорить об уровне соперников в первых турах. В прошлом сезоне красно-белые легко получали от махачкалинцев атаку 3 в 1. Поэтому у Карреры наконец-то получилось сделать то, ради чего его приглашали в штаб Аленичева. Защита в рамках чемпионата работает.
Понятно, что сегодня у Максименко работы совсем не было (1 удар от "Анжи" и тот мимо). Но трехматчевая сухая серия должна добавить уверенности молодому киперу. Без ошибок, как в матче с ПАОКом, не обойтись. Но и посыпать голову пеплом после того ляпа Максименко не стоит. Когда вернется в строй Селихов, то ему надо будет постараться, чтобы выиграть конкуренцию у более юного Александра.
К судьям нет претензий
2 удаления в составе одной команды всегда вызывают конспирологические мнения о работе арбитра. Но если отложить в сторону все клубные пристрастия и взглянуть на фолы, за которые игроки "Анжи" увидели перед собой красный свет, то к судейству не появится никаких вопросов. Нарушение Понсе было очень грубым, подкат двумя ногами вперед – это всегда риск нанести травму. А судьи должны пресекать попытки причинить вред здоровью футболистов.
Белоруков был сам виноват в своем удалении. Зачем он пошел в спор с арбитром после штрафного в первом тайме? Ведь фол на Глушакове был очевидным для всех. А Белоруков – это не Вернблум. Ему такая манера беседы не идет. Вторая карточка – срыв опасной атаки. За спиной Белорукова зияла дыра в обороне, Зобнина кровь из носа надо было валять.
Решения арбитра повлияли на исход встречи. Но судья не ошибся ни разу. И вообще можно считать, что ему достался несложный матч. В отличие, от "Спартака", которому в равных составах было никак не выиграть.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.