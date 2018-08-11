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Каррера не умеет играть против автобусов. "Анжи" сам виноват в поражении

"Спартак" чуть не потерял очки против "Анжи", который заканчивал матч вдевятером. К Каррере много вопросов.

"Спартак" почти не угрожал воротам Дюпина

"СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне показал всем аутсайдерам чемпионата, как надо играть против красно-белых. Максимальная компактность в обороне; подстраховка защитника, играющего против Промеса; опорники, не позволяющие бить со средней дистанции. Когда команда играет таким образом, у "Спартака" появляются огромные проблемы. А если еще у соперника есть быстрые футболисты, способные убежать в контру, так тут красно-белые вообще могут потерпеть крах. Но в прошлом сезоне Каррера все списывал на плохую реализацию. И действительно – "Спартак" против соперников, у которых линия обороны располагается в шаге от линии ворот, выходил по бразильской схеме 4-2-4 и прилично созидал.

На этот раз Массимо решил подстраховаться. Он отрядил в опорную зону Зобнина, над которым расположились Глушаков и Ханни. Видимо, итальянец рассчитывал, что алжирец в первом матче в сезоне начнет феерить и креативить. Но Ханни не хватало ни физических кондиций, ни взаимопонимания с партнерами. Глушаков комбинировал еще меньше, да и в движении спартаковский капитан вообще не убедил. Промес и Ташаев менялись флангами, но запутать защитников "Анжи" так и не сумели. А Зе был однозначно не лучшим выбором Карреры. Адриано в таких матчах способен за счет движения оставлять партнерам свободные пространства, уводить за собой защитников, а Зе чаще стоял на месте, ожидая высокой подачи. Да, один из навесов на него он превратил в гол, но тогда уже на поле не было Белорукова, который закрыл до этого кабовердинца.

В итоге, до удалений "Спартак" практически не создал ни одного опасного момента. Пара неплохих ударов из-за пределов штрафной, которые Дюпин контролировал. Сыграй "Спартак" в 4 форварда, как бывало раньше, "Анжи" долго выдержать давления бы не смог. А так зрители смотрели на красно-белое мучение, даже не походящее на навал. Будь Понсе чуть мудрее (или хотя бы поджал одну ногу), а Белоруков чуть спокойнее в разговорах с судьями, то одно очко махачкалинцы бы увезли из Москвы.

Крайние защитники "Спартака" не тянут

Этот тезис уже порос паутиной и его даже вспоминать – дурной тон. Но стагнация Комбарова теперь видна даже на фоне еле-еле дышащего "Анжи". Из 120 передач Комбарова в матче 109 были точными. Вроде бы неплохая статистика – 91 процент точных пасов. Но эти 11 неточных были как раз впереди или выполнялись в форме забросов. Дмитрию еще повезло, что у "Анжи" не оказалось в составе резвого игрока, типа Бериши. Ведь если Комбаров забирается к чужой лицевой, ждать от него быстрого возвращения назад не стоит.

Каррера не умеет играть против автобусов. "Анжи" сам виноват в поражении


К Рассказову претензий не меньше. Но у него есть одна отмазка – он впервые играл за "Спартак" в основе на взрослом уровне. И для новичка факт, что он ничего не привез к воротам Максименко, - уже успех. Тому же Петковичу в дебютной встрече это не удавалось. Но в созидании Рассказов был слаб, как и его партнер слева. Николай затягивал с передачами, подолгу принимал решения, открывался невпопад. Да и в отбор молодой футболист не всегда успевал. Его замена на Самедова была логичным решением Карреры.

Странно, что на эти позиции "Спартак" не ищет новых игроков? Или ищет, но не находит?

Зобнин – лучший игрок "Спартака". Хотя пропустил всю предсезонку

Удивительное дело. Роман Зобнин (вместе с Самедовым и Кутеповым) отдыхал больше других партнеров по команде, но готов оказался полностью готовым к сезону. Полузащитник "Спартака" против "Анжи" играл box-to-box. Точнее, Каррера выставил его в опорной зоне, но уже ближе к середине первого тайма стало понятно, что против таких махачкалинцев держать опорника не стоит. При этом у Романа 3 отбора, 1 удар в створ и 89 процентов точных передач. Если бы не прорыв по центру Зобнина, то никакого второго удаления у "Анжи" не случилось, и вряд ли бы "Спартак" забил победный гол.


Тепловая карта перемещений Романа Зобнина


Еще один приличный матч на свой счет записал Самуэль Жиго. И это удивляет еще больше. У "Спартака" нет такого массового возвращения игроков, как в "Зените", все усиления точечны. Но при этом лучше всех играют новички (Зобнина, по сути, пропустивший сборы, тоже можно назвать новеньким на старте). И это вопрос к тренерскому штабу – где наигранные связи, где комбинации, где стеночки-забегания? Что вообще отрабатывалось на сборах?

Максименко – третий матч чемпионата на "ноль"

Если отбросить матч в Салониках, давайте вспомним, сколько опасных моментов было у ворот "Спартака" за 3 игры в чемпионате? Заблокированный Поповым удар "Оренбурга" – раз, угловой "Локомотива" – два. И все. Когда последний раз такое было в чемпионате, что "Спартаку" удавалось надежно охранять свою рамку? И не стоит сразу говорить об уровне соперников в первых турах. В прошлом сезоне красно-белые легко получали от махачкалинцев атаку 3 в 1. Поэтому у Карреры наконец-то получилось сделать то, ради чего его приглашали в штаб Аленичева. Защита в рамках чемпионата работает.

Понятно, что сегодня у Максименко работы совсем не было (1 удар от "Анжи" и тот мимо). Но трехматчевая сухая серия должна добавить уверенности молодому киперу. Без ошибок, как в матче с ПАОКом, не обойтись. Но и посыпать голову пеплом после того ляпа Максименко не стоит. Когда вернется в строй Селихов, то ему надо будет постараться, чтобы выиграть конкуренцию у более юного Александра.

К судьям нет претензий

2 удаления в составе одной команды всегда вызывают конспирологические мнения о работе арбитра. Но если отложить в сторону все клубные пристрастия и взглянуть на фолы, за которые игроки "Анжи" увидели перед собой красный свет, то к судейству не появится никаких вопросов. Нарушение Понсе было очень грубым, подкат двумя ногами вперед – это всегда риск нанести травму. А судьи должны пресекать попытки причинить вред здоровью футболистов.



Белоруков был сам виноват в своем удалении. Зачем он пошел в спор с арбитром после штрафного в первом тайме? Ведь фол на Глушакове был очевидным для всех. А Белоруков – это не Вернблум. Ему такая манера беседы не идет. Вторая карточка – срыв опасной атаки. За спиной Белорукова зияла дыра в обороне, Зобнина кровь из носа надо было валять.

Решения арбитра повлияли на исход встречи. Но судья не ошибся ни разу. И вообще можно считать, что ему достался несложный матч. В отличие, от "Спартака", которому в равных составах было никак не выиграть.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи Каррера
Вчера, 22:44
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№5 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Попытка аналитики у сего автора провалилась... Мнение , что у Спартака все и все плохо , превалировало над беспристрастным анализом ! Автор , вам бы агитки писать ...
P.S. если хотели анализировать данный матч , то хотя бы послушали послематчевые коментарии Шмурнова ... Скопировать , слова местами поменять ...и вуа ля - аналитическая статья про то как Спартак играл против Анжи ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 23:57) #
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online

Всё по делу. Правильныйвопрос - Каррера, хрен ли ты делал в межсезонье? Имея два шикарных состава, один на игру не можешь собрать.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Вчера, 23:09) #
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"Будь Понсе чуть мудрее (или хотя бы поджал одну ногу), а Белоруков чуть спокойнее в разговорах с судьями, то одно очко махачкалинцы бы увезли из Москвы."

Дальше можно не продолжать. Автор-аналитик явно лицензирован на PRO.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: magger СССР (Вчера, 22:58) #
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Автор, скажи кто умеет. Будем у него учиться


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Победил 2 автопарка из 2,ага " не умеет".
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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